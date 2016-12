Bamburic şi-a acuzat ucigaşii în instanţă

Mai mulţi martori din dosarul în care trei gălăţeni, Daniel Dediu, Grigore Dănilă şi Dănuţ Maricel Mustaţă, sunt suspectaţi că au încercat să îl ucidă pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, în noaptea de 17 ianuarie 2008, au fost audiaţi, ieri, de magistraţii constănţeni. Principalul martor al procurorilor, Liviu Cristian Toager, şi, totodată, cel care şi-a denunţat complicii, a povestit cu lux de amănunte cum a ajuns să fie implicat într-o tentativă de omor. „Dediu mi-a propus să îl ajut să îl ucid pe un constănţean, nu am ştiut numele şi nici motivul pentru care îl vroia mort. M-a adus la Constanţa, mi-a dat o cagulă şi un pistol şi mi-a arătat maşina omului pe care trebuia să îl împuşc. Am crezut că e o glumă, dar Dediu era foarte serios şi nu am avut curaj să îl refuz. Am tras de timp, m-am eschivat şi Dediu m-a înlocuit cu Mustaţă. În ianuarie 2008, am venit cu Dediu, Mustaţă şi Dănilă la Constanţa, unde Mustaţă l-a împuşcat pe Bamburic, golind tot încărcătorul pistolului în el. Când a urcat în maşină, Mustaţă a întrebat dacă pistolul e bun pentru că, după ce a tras toate gloanţele, victima încă mai vorbea. Eu am aruncat arma în Dunăre, în drum spre Galaţi. Cred că Nicolae Purichia este cel care îi coordona mişcările lui Dediu şi îi spunea mereu la telefon ce să facă!”, a declarat Cristian Toager. Liviu Bamburic a povestit judecătorilor scena tentativei de ucidere al cărei protagonist a fost. „Am avut toată seara senzaţia că sunt urmărit, iar când am vrut să intru în scara blocului prietenei mele, am văzut un bărbat cu gluga trasă pe frunte, care m-a împuşcat de mai multe ori în abdomen. Deşi eram căzut pe scările blocului, agresorul a continuat să tragă în mine, scopul lui fiind acela de a mă împuşca în cap, dar nu a reuşit!”, a spus Bamburic, care l-a indicat pe Mustaţă drept ucigaşul tocmit de partenerul lui de afaceri, Dragoş Boştină, să îl omoare. „Sunt convins că agresorul este Mustaţă. Îi recunosc privirea şi nu i-o voi uita niciodată!”, şi-a încheiat Bamburic declaraţia.