Banca centrală a creditat băncile cu 1,3 miliarde lei, în iulie

Banca Naţională a României (BNR) a acordat băncilor, în iulie, prin facilitatea permanentă Lombard, respectiv pe termen de o zi, credite de 1,299 miliarde de lei, de aproape patru ori mai mari faţă de împrumuturile din iunie, suma repezentînd maximul ultimelor patru luni, potrivit datelor BNR. Pentru creditele acordate prin facilităţile Lombard, BNR a aplicat, în iulie, o rată a dobînzii de 13% pe an. Totodată, băncile au constituit în iulie depozite de 1,24 miliarde de lei, de peste trei ori mai mici decît în luna precedentă, cînd s-au însumat 4,17 miliarde de lei, şi de peste opt ori mai mici sub economiile înregistrate în mai, de 10,38 miliarde lei. BNR pune la dispoziţia băncilor facilitatea de creditare Lombard, pe termen foarte scurt, cu o dobîndă egală cu rata de politică monetară plus patru puncte procentuale, şi posibilitatea de a realiza plasamente la o rată egală cu dobînda cheie minus patru puncte procentuale. Concomitent, BNR a realizat operaţiuni tip repo (influzie temporară de lichiditate în contul preluării de tituluri de stat), în medie, de 697,7 milioane lei pe zi, în scădere cu 6,7% faţă de valoarea de 748,4 milioane de lei în iunie. Rata medie a dobînzii pentru aceste instrumente a fost de 9% pe an, în coborîre faţă de 9,5% în iunie şi 9,71% în mai. În perioada menţionată, BNR a efectuat operaţiuni reverse repo (vînzare de titluri şi atragerea de lichiditate) în medie zilnică de 94,9 milioane de lei, la o rată a dobînzii de 9% pe an.