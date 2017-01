Banca centrală a redus dobînda de referinţă la 8%

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, ieri, reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobînzii de politică monetară, de la 8,5%, la 8% pe an, începînd cu 30 septembrie, operînd astfel cea de-a cincea scădere din acest an. Totodată, banca centrală a menţinut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, se arată într-un comunicat al Consiliului de Administraţie albăncii centrale. „BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare”, se mai arată în comunicat. Dobînda cheie - utilizată pentru principalele operaţiuni de piaţă monetară ale BNR - a fost coborîtă pentru a stimula creşterea economică, ale cărei perspective s-au înrăutăţit, în condiţiile temperării ratei inflaţiei în ultimele luni şi a unei stabilităţi a cursului de schimb. „Conduita politicii monetare a rămas prudentă, BNR calibrîndu-şi în permanenţă ansamblul condiţiilor monetare, în sens larg, în vederea consolidării convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu, precum şi în vederea asigurării condiţiilor pentru revitalizarea sustenabilă a procesului de creditare”, se precizează în comunicatul BNR. Ratele dobînzilor interbancare s-au menţinut în apropierea nivelului ratei dobînzii de politică monetară. În acelaşi timp, reducerea ratelor dobînzilor practicate de instituţiile de credit în relaţiile cu clienţii a continuat atît pentru depozite, cît şi pentru credite, ajustarea descendentă a celor din urmă fiind însă relativ mai lentă. În urma deciziei de ieri, rata dobînzii pentru facilitatea de creditare va coborî de la 12,5%, la 12% pe an, în timp ce dobînda pentru facilitatea de depozit se va diminua corespunzător, de la 4,5%, la 4% pe an. De asemenea, rata dobînzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 18%, începînd cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie, de la 18,75%. De la începutul anului, BNR a redus dobînda de politică monetară cu 2,25 puncte procentuale, cea mai recentă tăiere fiind operată în şedinţa din 5 august, cînd rata a scăzut de la 9%, la 8,5% pe an.