Banca centrală ţinteşte o inflaţie sub 4%, în 2011

Consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Adrian Vasilescu, a declarat că banca centrală îşi propune două mari ţinte pentru anul 2011, respectiv reducerea inflaţiei sub pragul de 4% (România are acum cea mai mare inflaţie din UE, de peste 8%, cu două puncte procentuale mai mult decât Grecia) şi asigurarea stabilităţii pe piaţa valutară. „Până acum am avut o piaţă valutară stabilă , adică am început şi am încheiat anul 2010 cu aproximativ acelaşi curs. Aceeaşi ţintă o avem şi pentru 2011”, a declarat Vasilescu, adăugând că „este nevoie de o creştere economică de 2 - 3 ani pentru ca tot românul să simtă o creştere a nivelului de trai”.