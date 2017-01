“Banca de Alimente” a ajutat mii de familii nevoiaşe

Mii de familii nevoiaşe din 16 judeţe au fost ajutate prin proiectul \"Banca de Alimente\" al Crucii Roşii Române, care este derulat în hypermarketurile Carrefour. \"Şi tu poţi ajuta familiile nevoiaşe, acum de Sărbători, să aibă ce pune pe masă! Alătură-te “Băncii de Alimente” a Crucii Roşii!\", proiectul demarat în 27 septembrie 2009 în hypermarketurile din 14 oraşe. Ulterior, proiectul s-a extins, ajungând în prezent în toate cele 23 de hypermarketuri Carrefour din Arad, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Focşani, Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava şi Drobeta Turnu Severin, precum şi în supermarketul Carrefour Market din Bacău. \"Carrefour România s-a implicat în susţinerea acestui proiect umanitar de la debutul său, oferind spaţii pentru coşurile de alimente şi pentru urnele de bani, sprijin logistic pentru organizarea depozitului central al Băncii de Alimente, cât şi pentru preluarea alimentelor din hipermarketurile sale. În plus, Carrefour s-a implicat în proiect cu resurse umane pentru împachetarea, cântărirea şi transportul alimentelor de la hipermarketuri la depozitele Băncii de Alimente, semnalizarea rafturilor şi a spaţiilor destinate colectării alimentelor, ajutor profesional pentru managementul proiectului, cât şi cu donaţii suplimentare de alimente\", se arată în comunicat. Într-un an de proiect, din cele 190.831 de kilograme alimente colectate în depozitele Băncii de Alimente, 77.974 de kilograme au fost colectate în magazinele Carrefour. Astfel, cu produsele şi banii colectaţi, plus donaţiile suplimentare Carrefour, angajaţii şi clienţii magazinelor au ajutat peste 6.000 de familii nevoiaşe din 16 judeţe, aproape jumătate din totalul de 13.421 de beneficiari ai proiectului timp de un an. Proiectul este o premieră în România şi are misiunea de a oferi hrană persoanelor vulnerabile, a celor fără venituri sau cu venituri foarte mici: persoane vârstnice, familii numeroase, familii monoparentale, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi, persoane suferind de boli cronice, tineri, arată sursa citată. Întrucât se apropie Sărbătorile de iarnă, Carrefour şi Crucea Roşie lansează un apel către toţi românii, pentru a dona alimente, astfel încât şi familiile la limita existenţei să aibă ce pune pe masă.