Banca de celule, ţesuturi şi organe are nevoie de 5 milioane de euro

Aşa cum am mai menţionat, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa va înregistra economii de zeci de mii de euro şi chiar va avea profit, atunci cînd Banca de celule, ţesuturi şi organe din cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară va deveni funcţională. Şeful Clinicii, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a declarat că Banca - una dintre cele mai moderne din Europa, achiziţionată cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa - va aduce beneficii importante spitalului. Prof. dr. Pătruţ a explicat că în momentul de faţă se cumpără o homogrefă din Franţa chiar şi cu 10.000 - 15.000 de euro. „Imediat ce intră în uz banca, nu le vom mai cumpăra, vom avea propriile materiale. Ba mai mult, le vom putea vinde, la rîndul nostru”, a mai explicat şeful Clinicii. Totodată, în Bancă se vor putea păstra, chiar şi zeci de ani, unităţi sangvine, cu menţiunea că unităţile de transfuzie nu pot păstra sîngele un timp atît de îndelungat. Dacă un pacient, care nu este depistat cu nicio boală, vrea să doneze, sîngele îi este păstrat zeci de ani, iar atunci cînd are probleme, există posibilitatea să primească la o operaţie, de exemplu, chiar sîngele său din vremea în care era sănătos, eliminîndu-se astfel orice risc. Acum, după investiţia CJC, condiţiile de depozitare sînt extraordinare. „Toate produsele vor fi ţinute la minus 120 de grade. Sistemul este unul de înaltă performanţă, este o sală de operaţie în miniatură”, explica prof. dr. Pătruţ. Înainte ca „preparatele” să fie depozitate în condiţiile speciale, acestea sînt trecute printr-o altă cameră special amenajată, dotată cu tot ce se impune. Deocamdată, întreaga aparatură este neatinsă, în condiţiile în care nu au fost alocate fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în acest sens. Potrivit declaraţiilor prof. dr. Pătruţ, Banca are nevoie de circa 5 milioane de euro pe an pentru a putea să funcţioneze. „Noi am cerut bani Ministerului Sănătăţii Publice, însă nu am primit niciun răspuns. Cred că este rea voinţă din partea acestora”, a mai spus profesorul.

Primii operaţi în noua Clinică, externaţi astăzi

Primii pacienţi care au fost operaţi în noua Clinică de Chirurgie Cardiovasculară au fost externaţi în cursul zilei de ieri, starea de sănătate a acestora permiţînd acest lucru. „Se simt foarte bine, nu mai au nicio problemă”, susţine medicul şef. Reamintim că imediat după inaugurarea Clinicii, după prezentarea detaliată a aparaturii, cadrele medicale de specialitate au trecut la efectuarea primelor intervenţii chirurgicale: un bolnav cu o insuficienţă circulatorie (s-a intervenit pe artera care duce sîngele la creier, astfel că i-a fost preîntîmpinat un posibil accident vascular cerebral - n.r.); în cazul celui de-al doilea pacient s-a intervenit pe artera care duce sîngele la membrele inferioare (i-a fost implantată o arteră artificială, astfel că bolnavul a fost salvat - n.r.). În cursul zilei de joi, prof. dr. Pătruţ a intervenit în cazul unei alte bolnave, diagnosticată cu o tumoră abdominală gigant, de asemenea, intervenţie finalizată cu succes. După operaţie, medicii au spus că starea de sănătate a femeii este bună şi că sînt excluse complicaţiile.