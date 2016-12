Banca Mondială a lansat noua Strategie de Parteneriat cu România

Banca Mondială (BM) a lansat noua Strategie de Parteneriat cu România, document elaborat în urma unor consultări cu Guvernul stabilind condiţiile care vor sta la baza activităţii instituţiei financiare pe piaţa locală în perioada 2009-2013 şi sprijin pentru combaterea crizei. „Avînd în vedere presiunea uriaşă exercitată de criza financiară globală asupra economiei şi societăţii din România, această strategie stabileşte modalităţile prin care BM va sprijini eforturile pe care România le va face pentru a-şi restabili sursele de creştere durabilă şi echitabilă, astfel încît să iasă din criză pe poziţii mai puternice, reducînd în acelaşi timp impactul imediat pe care criza îl are asupra celor săraci”, se arată într-un comunicat al instituiei internaţionale. Pe scurt, strategia discutată săptămîna trecută de Consiliul Directorilor BM va pune accent pe reformarea sectorului public, va încuraja creşterea şi competitivitatea şi va promova incluziunea socială. „Noua Strategie de Parteneriat cu România, care constituie rezultatul unor consultări cu Guvernul, la nivel naţional, precum şi cu diverşi alţi parteneri de dezvoltare, implică o abordare bifocală de sprijinire a eforturilor pe care le întreprinde guvernul ca să gestioneze criza pe termen scurt, restabilindu-se sursele necesare pentru o creştere durabilă şi cuprinzătoare, care să fie consecventă cu priorităţile pe termen scurt de convergenţă către UE”, a declarat în comunicat directorul BM în România, Benoit Blarel. Reforma sectorului public are drept scop reducerea vulnerabilităţilor fiscale, modernizarea şi îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice în furnizarea serviciilor publice-cheie, valorificarea eficientă a resurselor publice şi satisfacerea nevoilor populaţiei din România, în special ale categoriilor sărace şi vulnerabile. Pentru susţinerea creşterii şi competitivităţii, strategia va contribui rapid şi la stabilirea unor măsuri de gestionare a crizei în sectorul financiar. Astfel, BM va putea oferi sprijin pentru reluarea procesului de creştere, prin îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin creşterea gradului de calificare a forţei de muncă, prin îmbunătăţirea reţelelor de infrastructură şi prin eficientizarea agriculturii. „În sfîrşit, strategia are şi obiectivul de a-i proteja pe cei săraci împotriva efectelor adverse ale crizei şi de a promova incluziunea socială şi dezvoltarea regională”, se precizează în comunicat.