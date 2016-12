Banca Mondială ne vede mai bine

Banca Mondială (BM) a îmbunătăţit prognozele de creştere economică pentru România, de la 2,5%, cât estima în ianuarie pentru anul în curs, la 2,8% şi de la 2,7% la 3,2% pentru 2015. În 2016, PIB al României va creşte cu 2,9%, se arată într-un raport al instituţiei. „În Ungaria şi România sunt semne clare că cererea externă mai puternică conduce la îmbunătăţiri în piaţa muncii şi la o recuperare a cererii de consum. În general, la nivelul Europei Centrale şi de Est, inflaţia redusă va permite băncilor centrale să menţină politici monetare de sprijinire a recuperării economiei şi consumului“, punctează economiştii BM. Fondul Monetar Internaţional şi Guvernul mizează în acest an pe o creştere economică de 2,2 - 2,5%. Pe de altă parte, Comisia Europeană anticipează că PIB-ul nostru va avansa cu 2,5% în acest an şi cu 2,6% în 2015, potrivit prognozei economice de primăvară. „Vremea foarte rece din timpul iernii în SUA, criza din Ucraina, reechilibrarea economică din China, crizele politice din mai multe state şi progresele lente în privinţa reformelor structurale conduc la un al treilea an în care ritmul de creştere a PIB este sub 5% în ţările dezvoltate (în această grupă intră şi România - n.r.)”, conchid cei de la Banca Mondială.