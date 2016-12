Bancher = crocodil preistoric, pus pe prăduit

Președintele Asociației Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, mai are și momente de umor involuntar. La una dintre multele conferințe la care participă, el a povestit că a fost întrebat la un moment dat de unul dintre colegii săi cu ce animal s-ar asemăna sistemul bancar. Culmea, răspunul l-a dat tot cel care pusese întrebarea, poate pentru că nici lui nu îi păsa de Dănescu, naiba știe - „Un crocodil cu gura căscată!“. Oficialul ARB a fost de acord, dar a ținut să precizeze că pe acest crocodil îl ia toată lumea în derâdere, ba chiar mai închide gura din când în când. Amuzant, dar complet GREȘIT! Sistemul bancar ESTE un crocodil, dar din multe alte considerente. Explică analistul Florin Cîțu - „Este un sistem cu sânge rece. Este un sistem preistoric care a supraviețuit până astăzi cât mai aproape de forma inițială. Este un sistem de pradă, care trăiește doar pentru a mânca ce ucide“. Iată și un exemplu scurt - Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM (un alt soi de struțo-cămilă care n-ar trebui să existe în economie; hazard moral etc.) vrea să angajeze evaluatori proprii, care să facă analizele de risc ale clienților. Cu alte cuvinte, FNGCIMM nu prea mai are încredere în analizele băncilor. „Și asta e o tâmpenie, dar am învățat că e bine să nu te pui cu aberațiile statului, pentru că pierzi. În fine, bancherii spun că FNGCIMM trebuie să învețe să evalueze sistemul de creditare al unei bănci. Dacă ar fi să trimită situațiile financiare ale clienților către Fond, timpul de răspuns s-ar prelungi, iar costurile băncilor ar fi mai mari! Motiv pentru care unele bănci au renunțat să mai lucreze cu Fondul... Cu alte cuvinte, bancherii sunt supărați pentru că nu mai pot arunca riscul în ograda FNGCIMM, adică a statului și, implicit, a noastră“, conchide Cîțu.