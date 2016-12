Bancherii au făcut circ, acum dau niște pâine

MUTĂRI DE GRUP Majorarea avansului la creditele ipotecare a fost o mişcare publicitară din partea băncilor, dar, în perioada următoare, sumele cerute vor reveni la un nivel echilibrat, care să permită consumatorilor să se împrumute, crede preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Alin Iacob - „A fost doar o decizie menită să creeze spaimă în rândul oamenilor, că nu se vor mai putea împrumuta etc. Va dura puţin, pentru că băncile trebuie să crediteze şi, pentru asta, trebuie să ofere produse cu un avans care să poată fi suportat de clienţi“. În opinia sa, un factor care a dus la majorarea avansului a fost faptul că băncile creditau ipotecar aproape exclusiv prin Prima Casă, cu avans de 5% - „Dacă 90% din business merge pe Prima Casă, cu restul de 10% îţi permiţi să vii și să alarmezi consumatorii, pentru că nu îţi va afecta major afacerea“. Prin urmare, după ce plafonul programului-subvenție de stat a fost epuizat, a devenit clar că avansul la creditele ipotecare trebuie să revină la niveluri suportabile, care pot acomoda cererea cu oferta. „Totuși, românii au printre cele mai mici salarii din UE... A fost o sperietoare mediatică şi acum lucrurile se întorc la normal. Băncile locale ar trebui să preia modelul din Vest şi să ofere credite cu dobândă fixă, pentru perioade mai lungi, profitând de nivelul mic al Robor. În prezent, sunt puţine astfel de oferte în piaţă. În medie, marjele la credite ipotecare sunt undeva la 3%, pe un trend descendent faţă de 2015“, conchide Iacob.

HELLO, CONCURENȚA? Reamintim că, în iulie, numărul împrumuturilor pentru achiziția de locuințe este foarte, foarte apropiat de zero. Totuși, încă de-acum o lună și jumătate, bancherii au început să insinueze că vor scădea avansurile. Din păcate pentru ei, au căzut în propria cursă. Se pare că cererile de micșorare a avansului au fost transmise către „mamele“ din străinătate, dar, ce să vezi, aprobarea întârzie, căci piața din România, în lumina legii dării în plată, are risc mare să se devalorizeze (e de așteptat ca prețurile apartamentelor și caselor să scadă - n.r.). Rămâne de văzut dacă această cascadorie comună a băncilor va fi sau nu taxată de Consiliul Concurenței.