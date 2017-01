Bancherii au încredere în moneda naţională

Evoluţia din ultimele luni a monedei naţionale i-a luat prin surprindere pe unii investitori, însă bancherii au prognozat, încă de la începutul anului, că trendul de apreciere va fi urmat, pe termen scurt, de o depreciere destul de importantă. Deprecierea bruscă leului I-a determinat pe români să se întrebe care monedă de economisire ar da un randament mai bun. La rîndul lor, bancherii au făcut unele calcule şi au prognozat că sfîrşitul de an va aduce o nouă apreciere a leului, astfel încît raportul leu-euro va fi de 3,3 unităţi. Prezent la Constanţa, cu ocazia lansării BRD Fond de Pensii, consultantul financiar Bogdan Baltazar, şi în acelaşi timp membru în Consiliul de Administraţie al BRD, a declarat că evoluţia monedei naţionale va înregistra o apreciere bruscă, şi va ajunge la 3,2 unităţi pentru un euro. “Raportul este valabil în condiţiile în care economia merge normal şi nu se întîmplă nicio situaţie de criză sau catastrofă. În primele şase luni ale anului viitor, leul se va menţine în jurul valorii de 3,15-3,2 unităţi pentru un euro. Din analizele mele, cred că leul va cunoaşte o viteză de croazieră, cu variaţii în jurul acestor valori\", a subliniat Baltazar.

Referindu-se la moneda în care ar fi bine să investim, Baltazar a precizat că el ar miza pe leu. Mai mult, el explicat că peste 90% din economiile sale sînt investite în moneda naţională. \"Eu am 95% în lei. Din aceştia, 15% sînt pe piaţa de capital şi restul în instrumente sigure, cum ar fi depozite bancare, obligaţiuni de stat. Este un profil de risc foarte scăzut. Mai am nişte bani, din perioada în are am lucrat la Londra, şi aceştia sînt puşi într-o serie de fonduri mutuale în străinătate, în monedă străină\", a explicat consultantul financiar. Cu toate acestea, bancherii sînt de accord că vremea în care leul creştea ca “Făt Frumos” a apus. Ei spun că, pe termen lung, leul va avea o evoluţie de apreciere, dar în interiorul căruia vor mai avea loc unele fluctuaţii, în special de depreciere. Pentru a evita deprecierile, bancherii recomandă economisirea în mai multe valute şi diferite instrumente (depozite, acţiuni, obligaţiuni, în funcţie de riscul asumat). La rîndul său, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a explicat, într-o conferinţă de presă, că nu este de recomandat schimbarea, destul de des, a monedei de economisire, întrucît se poate pierde din cauza comisioanelor.