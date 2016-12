Bancherii eleni, la raport în faţa UE

PLAN Potrivit unor analişti financiari greci, cele mai importante patru instituţii financiare din sistemul bancar elen vor prezenta în această toamnă, la Bruxelles, planurile de restructurare pe cinci ani, care să le asigure supravieţuirea. Planurile vor trebui aprobate iniţial de Fondul de Stabilitate Financiară al Greciei (HFSF), care în prezent este cel mai mare acţionar al National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank şi Eurobank. În raportul anual al HFSF, publicat vineri, se arată că „accelerarea reprivatizării Eurobank şi integrarea diviziilor restructurate ale Postal Savings Bank şi Proton Bank în grupul Eurobank au întărit poziţia strategică a instituţiei în sistemul bancar elen şi atractivitatea sa în faţa investitorilor”. Pe de altă parte, site-ul elen mai arată că societatea BlackRock a început un audit al creditelor neperformante, care ar putea ajunge la 30% din totalul împrumuturilor, rezultatele urmând a fi incluse în planurile ce vor fi prezentate de bănci la UE.

INSTITUŢII Pe lângă întărirea substanţială pe care au obţinut-o în urma procesului de recapitalizare, băncile din Grecia nu mai deţin în portofolii obligaţiuni guvernamentale elene, deoarece puţinele bonduri (scrisori de garanţie bancară - n.r.) care au mai rămas în urma restructurării datoriei au fost răscumpărate de stat. Stabilizarea economiei va duce, probabil, şi la scăderea creditelor neperformante şi la îmbunătăţirea profiturilor în sistemul bancar, susţin analiştii. În plus, instituţiile elene de creditare sunt mult mai încrezătoare în urma procesului de consolidare, 11 bănci fiind, în ultimele luni, absorbite de primele patru bănci din Grecia. Principalele instituţii elene de creditare, National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank şi Eurobank, au finalizat recent procedurile de recapitalizare, la sfârşitul cărora HFSF deţine participaţii majoritare la toate cele patru bănci, şi de asemenea au preluat controlul deplin la Eurobank. Principalele bănci din Grecia sunt prezente şi pe piaţa din România: National Bank of Greece (NBG), acţionar majoritar la Banca Românească, EFG Eurobank, care controlează Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank şi ATE Bank (fosta Mindbank).