Bancherii greci vând tot ce pot

Cel mai mare grup bancar elen, National Bank of Greece (NBG), a decis să-și vândă întreaga participație deținută la subsidiara sa profitabilă din Turcia, Finansbank, pentru a-și acoperi deficitul de capital. Analiștii estimează că, în urma tranzacției, NBG, care deține 99,8% din Finansbank, ar putea obține peste trei miliarde euro. Necesarul de capital al băncilor din Grecia se ridică la 14,4 miliarde euro (15,9 miliarde dolari), potrivit scenariului negativ al testelor de stres, publicat sâmbătă de Banca Centrală Europeană, respectiv la 4,4 miliarde euro, conform scenariului de bază. National Bank of Greece are un deficit total de capital de 4,6 miliarde euro. În prezent, printre instituțiile financiare interesate de achiziționarea Finansbank se află grupurile turcești Yapi Kredi, Garanti Bank și Fiba Bank, precum și Qatar National Bank (QNB) și Societe Generale (Franța), spun surse apropiate situației. NBG este prezentă și-n România, prin Banca Românească.