Bancherii ne-amenință cu credite scumpe

Comunicarea bancară din ultima perioadă este cel puțin ciudată. Și asta pentru că sistemul bancar ar trebui să fie unul dintre cele mai competitive sectoare din piață (fiind FOARTE apropiat de piață). Mesajele recente arată fix contrariul, remarcă analistul Florin Cîțu - „Amenințările din ultimele zile nu își găsesc susținere în atitudinea băncilor din ultimii 10 ani, dar mai ales nu își au rostul într-un sistem competitiv“. Este vorba despre deciziile unor instituții de credit de a majora chiar și la 35% avansul cerut la creditele ipotecare, în contextul „panicii“ provocate de legea dării în plată (care mai are mult... până departe). Câteva comentarii - „Prețul creditelor (avansul inclus) este dat de cererea și oferta pentru și de credite. Băncile au scos din țară 12 miliarde euro, în ultimii ani. Nu mi se pare o atitudine care arată că sistemul bancar vrea să finanțeze economia. OK, folosește resurse interne, dar tot arată foarte mult dezinteres“, notează Cîțu. Și să nu uităm că, în intervalul 2004 - 2015, BNR a înăsprit condițiile de creditare. În prezent, nu poți să te împrumuți cu mai mult de 35% din venituri. Avansul la creditele de consum este de 40%. La lei este 15%... „Condițiile impuse de banca centrală sunt mult mai dure decât orice, mai ales pentru că trebuie să fie respectate. Dar, în cazul avansului, fiecare bancă decide în funcție de profilul de risc al clientului“, mai spune analistul. Și să nu uităm că, în perioada 2008 - 2015, sistemul bancar a creditat statul și nu economia privată. Expunerea pe noi a rămas constantă, în timp ce împrumuturile către centru au ajuns de la 5 la 22% din active; și asta în timp ce activele sistemului bancar AU SCĂZUT. Nu în ultimul rând, să nu creadă bancherii că am omis faptul că, în anii de boom, ei au făcut orice ca să evite restricțiile impuse de banca centrală (rezerve minime obligatorii, avans minim etc.), doar ca să dea mai multe credite. Și stați liniștiți, asta or să facă și în viitor. Deci, mai ușor cu amenințările.