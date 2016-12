Bancherii revin la obiceiuri arhaice - vor da credite

CINE E DE VINĂ E posibil ca președintele Asociației Române a Băncilor (ARB) să iasă la pensie în 2015, altfel e greu de explicat optimismul care l-a năpădit în ultimele zile. Ieri, Ghețea a declarat că sistemul bancar va încheia curat anul 2014, deși cu pierderi, iar în 2015 se va relua activitatea de creditare. Ba mai mult, el apreciază că liniile de finanțare restrase de băncile-mamă din România vor reveni, „pentru că acționarii lor cred în potențialul țării noastre!“. „Băncile vor digera cu succes pierderea anunțată recent de BNR, iar în 2015 ne vom apropia (din nou) de normalitate; adică băncile comerciale vor da credite. Evident, atragerea de depozite rămâne un lucru important, dar fiecare bancă își asigură asta în mod diferit. Sunt convins că oportunitățile vor reapărea și că toți banii care au fost retrași vor fi aduși înapoi“, a spus șeful ARB, punctând că, deși România nu va duce lipsă de finanțare, ea va trebui să treacă peste problema lipsei de afaceri bancabile. „Antreprenorii ar trebui să fie mai serioși, mai determinați și mai profesioniști“, a comentat Ghețea. Deși lipsa de „bancabilitate“ a firmelor românești este motivul invocat tot timpul de bancheri atunci când li se reproșează că nu dau credite, șeful ARB admite că, de multe ori, și bancherii au fost lipsiți de profesionalism, „acordând credite ce s-au dovedit foarte greu/imposibil de recuperat“.

POPULISMUL ÎI DOARE Ghețea n-a ratat însă ocazia de a critica „măsurile legislative populiste ale autorităților, de înțeles într-un an electoral“. El s-a referit la proiectul legii falimentului personal, care îi sperie pe bancheri de 999.999 de ori mai tare decât perspectiva neîncasării bonusurilor anuale. „Pentru bănci, inițiativele legislative au însemnat mii de ore de analiză și formulări de puncte de vedere în comisiile din cadrul ARB“, a conchis Ghețea. Iar aici apare o dilemă - deși am vrea ca bancherii să reia creditarea, în special pe segmentul firmelor, o lege a insolvenței personale ne-ar bucura mult mai mult. Pe lângă faptul că românii nu vor mai fi singurii europeni complet dezarmați în războiul cu creditorii, legea ar reuși să enerveze două entități care nu prea au fani în rândul oamenilor obișnuiți - ARB și Fondul Monetar Internațional. Crăciunul ar veni mai devreme în 2015, nu-i așa?