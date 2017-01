Bancherii şi statul, chelfăniţi de patronii de IMM

PRODUSE BANCARE NECONCLUDENTE. International Business Promotion, companie românească specializată în sisteme informaţionale multimedia şi servicii de promovare selectivă, a iniţiat anul trecut un program de seminarii \"IMM FOCUS REGIONAL - Soluţii pentru profit\". Seminariile au ca scop crearea unui cadru eficient de dialog între participanţi, care au oportunitatea de a discuta despre problemele cu care se confruntă în activitatea lor şi de a identifica, împreună cu specialişti din domeniu, soluţiile optime pentru dezvoltarea afacerilor. Evenimentul \"IMM FOCUS REGIONAL - Soluţii pentru profit\" de la Constanţa, desfăşurat ieri la hotelul Iaki, a abordat teme legate de soluţiile de finanţare pentru IMM, garantarea creditelor, legislaţia fiscală, accesarea fondurilor europene, administrarea afacerii, managementul riscului, taxe, asigurări, noutăţi în Codul Muncii etc. Reprezentanţii societăţilor constănţene prezente la acest seminar au aşteptat în zadar informaţii utile din partea băncilor, care să vină în sprijinul afacerilor pe care le derulează. Reprezentantul BCR s-a rezumat la prezentarea unor produse destinate IMM-urilor, care însă nu aduceau nimic nou. În aceste condiţii, reprezentanţii societăţilor prezente nu au scăpat momentul de a spune atât reprezentanţilor bancari cât şi celor firmelor de asigurări problemele pe care le au în relaţiile cu aceste instituţii. „Ne aşteptam la cu totul altceva. La soluţii reale de susţinere a sectorului privat. De fapt, am asistat la o prezentare de produse bancare, despre care puteam afla foarte uşor accesând paginile web ale băncilor”, au declarat mai mulţi patroni prezenţi la seminar.

STATUL vs IMM. Partea a doua a seminarului de ieri a fost deschisă de vicepreşedintele Agenţiei pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor pentru IMM (AIPPIMM), Dumitru Nancu, care a prezentat proiectele pe care agenţia le derulează în prezent. „Cred că au greşit auditoriul. Noi doream să ştim cum poate statul să sprijine sectorul privat prin menţinerea unor societăţi pe piaţă. În schimb, am primit informaţii despre modul cum tinerii până în 35 de ani pot obţine bani de la stat pentru deschiderea unei afaceri. Erau lucruri şi programe pe care le ştiam. Nu am auzit nimic de genul statul acordă facilităţi fiscale pe anumite domenii, sau orice altceva care să ne facă să continuăm afacerile în România. Am fi dorit să putem găsi în acest seminar componenta de consultanţă mult mai aplicată, să găsim soluţiile de supravieţuire a sectorului privat”, a declarat unul dintre participanţi. Vicepreşedintele AIPPIMM a fost prins oarecum pe picior greşit în anumite privinţe. De exemplu, Dumitru Nancu se lăuda că statul finanţează o serie de viitoare afaceri, dar pe care tot statul le blochează prin anumite acte normative. De exemplu, la Ministerul Sănătăţii a fost dat un ordin prin care se limitează numărul de farmacii pe raza unui oraş sau comune. Adică, dacă vrei să porneşti o afacere prin deschiderea unei farmacii în Constanţa, statul îţi dă bani, dar tot statul îţi spune că nu o poţi face la Constanţa, ci în altă parte, unde numărul farmaciilor nu a atins limita admisă. Un alt exemplu aberant se referă la grădiniţe. În timp ce AIPPIMM dă bani IMM-urilor pentru deschiderea unei grădiniţe, Ministerul Educaţiei nu acreditează decât fundaţii sau ONG-uri în acest domeniu. Sunt doar câteva neconcordanţe semnalate ieri de patronii din Constanţa.