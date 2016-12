Bănci atenţionate să-şi controleze solvabilitatea

Şapte bănci au primit din partea BNR recomandarea de a-şi menţine nivelul de solvabilitate peste 10%, deoarece s-a observat în cazul lor o deteriorare rapidă a portofoliilor de credite, a declarat directorul Direcţiei de supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză, fără a nominaliza instituţiile cu bilă neagră. Nivelul minim de solvabilitate recomandat pentru bănci este de 8%, iar pentru sistemul bancar românesc, minimul de solvabilitate acceptat este de 9,38% însă, anul trecut, solvabilitatea medie s-a menţinut la 12,34%, potrivit datelor BNR. \"Am recomandat deja, în cazul a şapte bănci din România, un nivel minim al solvabilităţii de 10%. Ele nu ajunseseră la o solvabilitate sub 10%, însă am observat o deteriorare rapidă a portofoliilor de credite\", a spus Cinteză. În cazul în care va fi nevoie, băncile vor face majorări de capital pentru a rămîne cu un nivel confortabil de solvabilitate şi „aşteptăm să vedem rezultatele testelor de stres\", a mai spus Cinteză. Publicarea rezultatelor financiare ale instituţiilor de credit pe anul 2008 a dezvăluit faptul că majoritatea băncilor din sistemul românesc se află peste solvabilitatea medie sau aproape de acest indicator. Potrivit rapoartelor financiare, s-au clasat cel mai bine BanK Leumi - cu 24% solvabilitate, CEC Bank - peste 16%, Banca Transilvania - peste 15%, BRD - cu 12%, Raiffeisen Bank - cu 11%, a citat Cinteză. Reamintim că raportul de solvabilitate europeană (RSE) este cel mai cunoscut indicator prin care se cuantifică prudenţa bancară şi are ca scop principal garantarea capacităţii instituţiilor de credit de a face faţă unei situaţii în care debitorii dau faliment. RSE se calculează ca raport procentual între fondurile proprii ale băncii, pe de o parte, şi activele bilanţiere şi extrabilanţiere ponderate cu un coeficient de risc, pe de altă parte.