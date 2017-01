Băncile aruncă în luptă tot “arsenalul” pentru “Prima Casă”

ÎNTRE EŞEC ŞI SUCCES. Programul “Prima casă”, lansat de actuala guvernare, a atras foarte multe critici legate de implementarea sa. S-a urnit greu şi nici nu se poate spune că este un succes. Economistul-şef al BNR, Valentin Lazea, a apreciat că “acest proiect se zbate între eşec şi succes”, finalul lui depinzând de 1.001 de motive care ar putea să încline balanţa ori spre bine, ori spre rău. Lazea spune că, „generic, ideea este bună. Diavolul este în detalii. S-ar putea ca micile detalii să ofere programului alt sens sau conţinut, cum ar fi tipul de garanţie sau decizia de a finanţa locuinţele nou-construite sau cele vechi”. Adevărul este că programul s-ar putea transforma cu uşurinţă într-un eşec dacă peroanele care, după ce vor lua credit prin acest proiect, nu-şi vor mai putea achita ratele, devenind rău-platnice. Mergând pe principiul comunist al pauşalului, „unul foloseşte apa caldă, toţi ceilalţi plătesc”, aşa s-ar putea întâmpla şi aici, unde pentru rău-platnici vor plăti toţi românii. Chiar dacă Executivul a anunţat normele pentru programul “Prima casă 4”, multe bănci nu renunţă uşor la posibilii clienţi şi vin cu propriile oferte, care se adresează şi celor care au deja o locuinţă sau un alt credit. Un lucru bun este şi faptul că dobânzile sunt aproape la fel de mici ca cele oferite pentru creditele garantate de stat, iar avansul cerut de bancheri scade considerabil, de la 25-30%, spre 5 sau 10%.

OFERTE. După ce au epuizat plafonul garantat de stat, băncile ies la atac cu propriile oferte. “Condiţiile sunt cvasimilare cu cele ale programului guvernamental în termeni de cost. Variază doar avansul. Este de 15% în loc de 5%”, spune Corneliu Cojocaru, directorul de comunicare al BCR. Practic cer aceeaşi dobândă, doar că pentru 60.000 de euro clientul vine cu un avans de 9.000 în loc de unul de 3.000 de euro. Concurenţa cere doar 10% şi practică o dobândă în euro de 5,2%. “Avem un produs care are aceleaşi caracteristici ca şi produsul Prima Casă cu excepţia că nu este garantat de stat”, spune Radu Gheţea, preşedintele CEC Bank. Ca să-şi atragă clienţi, unele bănci oferă şi 100.000 de euro în loc de 60.000, cât ar fi luat prin “Prima casă”, iar altă instituţie financiară dă şi 200.000 de euro plus promisiunea că actele sunt aprobate foarte repede. Cei care îşi mută şi contul de salariu primesc o reducere de 0,4% la dobândă. Sunt şi bănci care îşi fac reclamă cu neperceperea de comisioane de acordare, de administrare şi, pentru o perioadă limitată, oferă gratuit evaluarea imobilului. Câteva instituţii financiare au renunţat şi la asigurările de viaţă în disperarea de a atrage clienţi. Din cele 20 de bănci care şi-au prezentat deja ofertele pentru program, cele mai bune, în euro, au fost ale CEC Bank, cu 5,5%, şi Piraeus Bank, cu 6,27% plus o marjă, şi Euribor. În schimb, la lei, cele mai bune oferte le-au avut BRD şi Alpha Bank, acestea pornind de la 13% plus Robor şi o marjă fixă.