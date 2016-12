Băncile din Egipt şi-au reluat activitatea

Băncile de pe întreg teritoriul Egiptului şi-au reluat ieri operaţiunile, după o închidere de o săptămână cerută de Banca centrală. Este pentru a doua oară în decursul ultimelor trei săptămâni când băncile din Egipt îşi reiau activităţile după protestele de masă care au condus la căderea regimului Hosni Mubarak. Precedenta tentativă de redeschidere a băncilor a durat doar o săptămână. Redeschiderea băncilor este crucială pentru revenirea la normalitate atât pentru populaţia Egiptului cât şi pentru economia locală, afectată de 18 zile de turbulenţe. Guvernul de la Cairo a estimat că pierderile totale provocate de protestele de stradă se ridică la peste 10 miliarde de lire egiptene, circa 1,7 miliarde de dolari, peste jumătate fiind legate de sectorul turismului, vital pentru economia Egiptului.

Tot ieri, pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, au fost redeschise pentru public Muzeul Egiptean din Cairo şi piramidele de la Gizeh, ambele importante destinaţii turistice. De asemenea, circa 15.000 din cei 24.000 de angajaţi ai celei mai mari uzine din Egipt, Misr Spinning and Weaving, au reluat şi ei lucrul după ce au obţinut o majorare salarială de 25% şi concedierea unui responsabil implicat într-un dosar de corupţie. Misr Spinning and Weaving este cea mai mare uzină textilă din Egipt, domeniu ce asigură locuri de muncă pentru 48% din populaţia activă a Egiptului. În schimb, bursa de valori de la Cairo a rămas închisă ieri. Este pentru a treia săptămână când bursa de la Cairo este închisă, oficialii instituţiei precizând că vor anunţa în curând o dată la care va începe revenirea graduală la funcţionare normală. Banca egipteană de investiţii EFG-Hermes estimează că economia egipteană se va contracta cu 2,5 procente în anul calendaristic 2011, în timp ce Beltone Financial, o altă bancă de investiţii, mizează pe o contracţie de 3,5 procente în exerciţiul fiscal 2010-2011. Comparativ, în urmă cu doar două luni, guvernul de la Cairo miza pe o creştere de aproape şase procente în anul fiscal 2010-2011.

La rândul său, Mohamed ElBaradei, lider al opoziţiei egiptene, a afirmat într-un interviu acordat ziarului turc „Milliyet” că organizarea prematură a alegerilor în Egipt ar putea afecta rezultatul revoluţiei, riscând să îi aducă la putere pe apropiaţii fostului preşedinte Hosni Mubarak. „Partidul lui Mubarak intenţionează să revină sub un nou nume. Aceşti oameni deţin totul - bani, presa. Dacă se organizează alegeri prea repede, acest lucru ar conduce la revenirea fostului regim cu o nouă faţă”, precizează acesta. Mohamed ElBaradei preconizează crearea unui consiliu prezidenţial, alcătuit din doi civili şi un militar pentru gestionarea unei faze de tranziţie care va include formarea unei Adunări constituante, organizarea unui referendum pe tema Constituţiei şi consolidarea partidelor politice înainte de alegeri.