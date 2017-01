Băncile europene vând active de 30 miliarde de euro

RATINGURI ÎN SCĂDERE Băncile europene intenţionează să vândă active de peste 30 miliarde de euro deoarece criza datoriilor a sporit necesitatea majorării capitalului, potrivit unui raport al companiei de consultanţă KPMG LLP. Creditorii europeni accelerează vânzarea de active, după ce au lichidat anul acesta împrumuturi de peste 26 miliarde de euro. Deşi suma este departe de ceea ce se estima, presiunile autorităţilor de reglementare şi înrăutăţirea crizei datoriilor au forţat băncile să accepte preţuri mai scăzute. Băncile, inclusiv Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Banco Espirito Santo SA (BES) şi Dexia SA, intenţionează să vândă active deoarece sunt sub presiunea autorităţilor de reglementare pentru a-şi spori lichidităţile şi a-şi majora capitalul. Încântate de perspectiva achiziţionării unor active la preţ scăzut, fondurile cu capital de risc din SUA au alocat peste cinci miliarde de dolari pentru a cumpăra active în Europ, faţă de 400 milioane de dolari în timpul recesiunii din 2002, conform firmei de cercetare Preqin Ltd din Londra. Conform studiului KPMG, băncile din Marea Britanie sunt cei mai mari vânzători, iar vânzările de active se vor accelera în Spania.

Pe de altă parte, Agenţia Moody’s Investors Service a coborât ratingurile de credit pentru 12 instituţii financiare din Marea Britanie, printre care Lloyds TSB, RBS, Nationwide şi Santander UK. Agenţia de rating apreciază că a scăzut probabilitatea ca Guvernul britanic să sprijine anumite instituţii financiare în cazul în care acestea ar avea probleme. Moody\'s susţine că retrogradările nu reflectă o deteriorare a situaţiei financiare a sistemului bancar. Standard & Poor\'s Ratings Services a coborât cu o treaptă, ratingurile pentru datoriile pe termen lung şi termen scurt atribuite entităţilor cheie din grupul bancar franco-belgian Dexia, citând dificultăţi în obţinerea de finanţare de pe pieţe şi necesitatea creşterii garanţiilor. A retrogradat la A-/A-2 de la A/A-1 băncile Dexia Credit Local, Dexia Bank şi Dexia Banque Internationale a Luxembourg, care împreună reprezintă peste 90% din activele consolidate ale Dexia S.A. În plus, aceste ratinguri au fost plasate sub supraveghere cu implicaţii în curs de dezvoltare. Conducerea Dexia urma să se reunească, astăzi, la Paris pentru a supune la vot un plan de restructurare, după ce Guvernele francez şi belgian au promis că garantează finanţarea în condiţiile scăderii dramatice a acţiunilor grupului. În urma anunţului agenţiei, acţiunile RBS au înregistrat o scădere de 3,8%, iar cele ale Lloyds au coborât cu 3,4%. Astfel, Moody\'s a coborât cu două trepte ratingul RBS şi al Nationwide Building Society, retrogradând, totodată, cu o treaptă, ratingul Lloyds TSB şi al Santander UK.

SPERANŢE TEMPERATE Cancelarul german Angela Merkel a temperat speranţele într-o reformare a sistemului monetar internaţional care să fie demarată cu ocazia summit-ului G20 de la Cannes, din luna noiembrie, reformă susţinută de preşedinţia franceză a acestui forum ce reuneşte cele mai puternice economii ale lumii. „Sper ca la Cannes să putem prezenta primele rezultate în acest sens, chiar dacă nu cred că vom finaliza demersul cu această ocazie”, a declarat cancelarul german într-o conferinţă de presă la finalul unei reuniuni la care au mai participat directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Christine Lagarde, preşedintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick, cel al Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet şi secretarul general al OCDE, Angel Gurria.

În problema includerii yuanului (moneda chineză) în coşul care compune Drepturile Speciale de Tragere (DST) ale FMI-ului, cancelarul german a cerut să se aştepte până la summit-ul de la Cannes din 3 şi 4 noiembrie şi crede că această discuţie se va prelungi dincolo de acest summit. DST-urile Fondului Monetar Internaţional au fost create în anul 1969 ca active de rezervă ale sistemului monetar internaţional alături de aur şi de dolarul american. Coşul de monede care alcătuiesc DST-urile include dolarul american, euro, lira sterlină şi yenul japonez. Franţa doreşte ca DST-urile să devină un element important al reformei sistemului monetar internaţional. Franţa doreşte instituirea unui cod de conduită pentru gestiunea fluxurilor de capital pentru ca statele emergente să fie protejate în cazul intrărilor masive şi bruşte de capital.

La rândul său, ministrul german al Economiei Philipp Roesler a declarat că el vrea ca nicio ţară din Zona Euro să nu abandoneze moneda unică, adăugând că membrii bogaţi, cei mai puternici ai blocului trebuie să îi ajute pe cei slabi şi săraci, pe baza unei prudenţe economice şi stabilităţi financiare, promiţând în acelaşi timp solemn investiţii în Grecia.