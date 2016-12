Băncile, în căutare de clienţi

Primele care au fost lovite de criza financiară au fost instituţiile financiare. În fruntea listei se află băncile care, rămase cu tot mai puţini clienţi, încearcă să-i atragă, prin orice mijloace, pe cetăţeni, prezentându-le tot felul de oferte. Dacă unii bancheri trimit scrisori în care îşi prezintă ofertele, alţi apelează chiar şi la telefoane, sunându-şi foştii clienţi cu întrebarea: „Nu doriţi un credit? Sunteţi unul dintre clienţii cu un bun istoric pe care îi avem şi am dori să vă oferim un împrumut. Vă aşteptăm la bancă săptămâna viitoare, într-o zi pe care o stabiliţi dumneavoastră”. Bancherii se fac preş doar - doar îşi vor găsi clienţi noi. Primele semne din partea băncilor au apărut încă de la sfârşitul anului trecut, când au apărut comunicate de la bănci care anunţau reduceri de dobânzi la credite. Una dintre primele instituţii financiare care a anunţat că lasă „garda jos” este GarantiBank, care a redus, din 22 ianuarie, dobânzile la toate creditele garantate cu ipotecă pentru persoane fizice. Reducerea este de până la 1,80% la dobânzile la creditele garantate cu ipotecă pentru persoane fizice, acordate în euro. Banca mai are în ofertă şi un credit imobiliar în lei, euro, dolari sau franci elveţieni. Creditele nu au o sumă maximă şi au perioadă de creditare de până la 30 de ani. Noua dobândă este de 6% la euro. La aceeaşi bancă, creditul pentru nevoi personale cu garanţii reale are suma maximă de 300.000 euro sau echivalentul in lei sau dolari. Dobânda este de 6,18% la euro (DAE 8,57% calculată pentru suma maxima de 300.000 euro şi perioada maximă de 30 ani). De asemenea, şi OTP Bank România a redus dobânzile la creditele în lei acordate pentru nevoi personale, împrumuturile ipotecare, auto şi pentru construcţii, după ce BNR a diminuat rata dobânzii de politica monetară de la 8%, la 7,5%, la începutul lunii ianuarie. „Decizia de micşorare a dobânzilor la creditele în lei este un fenomen firesc, preconizat încă din 2009. Relaxarea politicii monetare de către BNR va juca, în continuare, un rol considerabil pentru încurajarea acestei tendinţe de scădere a ratelor de dobandă”, a declarat directorul djunct de retail al OTP Bank România, Adrian Chichiţă. Şi Banca Transilvania a ieftinit creditele noi în lei pentru persoane fizice şi juridice, scăzând dobanda cu jumătate de punct procentual, în linie cu reducerea dobânzii de politică monetară de la 8%, la 7,5%, a declarat directorul general al băncii, Robert Rekkers. „Pentru creditele deja existente în sold am operat recent reduceri şi analizăm noi scăderi”, a afirmat Rekkers.