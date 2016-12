Băncile îşi fac depozite la BNR

Instituţiile de credit au constituit la Banca Naţională a României (BNR), în luna iulie, depozite pe termen de o zi în valoare totală de 35,3 miliarde de lei, cu 44% mai mari decât în luna precedentă, şi nu au apelat la credite pe termen scurt acordate de banca centrală, pentru a doua lună consecutivă. În luna iulie, valoarea totală a depozitelor băncilor sugerează un excedent de lichiditate mediu zilnic de peste 1,6 miliarde de lei. De la începutul acestui an, băncile au luat numai în luna mai împrumuturi overnight de la BNR, prin facilitatea permanentă de creditare Lombard, în sumă de de 1,86 miliarde lei. Băncile au constituit, în primele şapte luni, depozite în sumă de 254,46 miliarde de lei, de 6,5 ori mai mari decât sumele plasate pe o zi în perioada similară din 2009. Facilităţile permanente (de creditare şi de depozit) acordate instituţiilor de credit de către BNR sunt accesate la iniţiativa instituţiilor de credit. Băncile pot obţine lichiditate pe termen foarte scurt (overnight) prin facilitatea marginală de credit şi pot plasa, la sfârşitul zilei, resursele excedentare la banca centrală. Dobânzile la facilităţile permanente sunt de 4 puncte procentuale faţă de rata dobânzii de politică monetară, ceea ce înseamnă pentru luna iulie o rată de 10,25% pe an la credite şi de 2,25% pe an la depozite.