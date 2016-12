„Băncile omoară găina care aduce ouă de aur”

Băncile omoară găina care poate aduce ouă de aur prin marjele mari practicate la creditele în lei, care au crescut de la 2,4 puncte procentuale în decembrie 2008, la 7,3 puncte în august, a declarat, ieri, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea. Economistul-şef al BNR a spus că factorii de pe partea de cerere şi ofertă arată că ar trebui să ducă la o creştere superioară a creditării în lei faţă de cea în euro. El a adăugat că o posibilă explicaţie pentru acest paradox ar putea fi marjele mari, şi în creştere, practicate de sistemul bancar la creditele în lei. „Acest lucru nu se întîmplă, iar creditul în valută a crescut în perioada august 2009 faţă de luna similară din 2008 cu 13,25%, iar cel în lei a scăzut cu 9%. Per total, creditul neguvernamental a crescut în termeni reali cu 3,1%”, a precizat Lazea. Economistul-şef al BNR a explicat că raportul dintre credite şi depozite în România s-a redus de la 1,31 în decembrie 2008, la 1,23 în luna septembrie 2009. Pe partea de lei, raportul dintre credite şi depozite a scăzut de la 0,85 în decembrie 2008, la 0,78 în august şi la 0,8 după primele nouă luni. „În loc să asistăm la o expasiune a creditării în lei, asistăm la o contracţie”, a explicat Lazea. El a mai arătat că raportul dintre credite şi depozite la euro a scăzut de la 2,09 în decembrie 2008, la 1,94 în august şi 1,85 în luna septembrie 2009. „Marja la creditele în lei a crescut de la 2,4 puncte procentuale în decembrie 2008, la 7,3 puncte în august şi cred că băncile omoară găina care pot aduce ouă de aur”, a declarat Lazea. Reprezentantul BNR a afirmat că băncile încearcă prin aceste marje foarte mari la lei, dar şi la euro, să acopere eventualele pierderi din credite trecute şi consideră că acest lucru nu este bun pentru instituţii. „Băncile ar trebui să-şi asume greşelile trecute şi să nu-i penalizeze pe noii potenţiali solicitanţi de credite prin marje atît de mari. Nu cred că face bine nimănui o politică de penalizare a noilor clienţi”, a spus Lazea. Economistul-şef al băncii centrale a adăugat că o altă explicaţie pentru evoluţia creditării în lei ar putea fi îndreptarea „în mod logic” a atenţiei băncilor spre sectorul de stat, care are risc zero.