Băncile reduc numărul de bancomate

11:57:26 / 05 Martie 2017

omentariu

BNR se ocupa de toate treburile Romaniei,adica de NIMIC.Cum este posibil ca in anul de gratie,2017,sa nu poti plati cu cardul decat in proportie de 25%,din piata romaneasca.Cum de permite bancilor,sa jefuiasca clientii romani,cu perceperea diferitelor comisioane ilegale?.De ce nu le impune niste REGULI FOARTE STRICTE?Ai venit in ROMANIA,respecti LEGILE romane.Nu-ti convine,PLEACA in alta parte.Asta sa fie MOTTO-UL NATIONAL.In realitate conducerea BNR,este aservita de peste 25 de ani,altor interese.