Băncile refuză să-și ajute clienții cu probleme

GUVERNUL ARE MÂINILE LEGATE Ordonanța de Urgență prin care creditele restante ale românilor pot fi refinanțate, denumită Electorată, nu este funcțională deoarece nu există entuziasm în sistemul bancar, iar Guvernul nu se poate implica în activitatea Băncii Naționale a României (BNR), a declarat vineri premierul Victor Ponta. „Măsura nu este obligatorie pentru bănci. Deocamdată, în sistemul bancar nu e mare entuziasm, ca să spun așa. Dar pe măsură ce bancherii se vor obișnui cu ideea... legea este în vigoare, dar din piață lipsește încrederea; și nu doar în acest caz. Pentru orice român cu o afacere mică, cu una mare sau un om normal ce are are nevoie de bani, este foarte, foarte greu să obțină un credit, în ultima perioadă. Există și excepții, dar nu vreau să le mai amintesc. Partea de sistem bancar nu ține de Guvern sau de legislație, ține, poate, de încrederea mai mare în ceea ce se întâmplă la nivel european. Cele mai multe bănci din România au, până la urmă, capital străin“, a spus Ponta. Întrebat dacă legea are nevoie de norme de aplicare, el a ținut să sublinieze că „normele se emit de către BNR, iar noi nu intrăm în sistemul bancar, pentru că nu e bine“.

ȘI TOTUȘI... De ce nu se dau însă credite? Potrivit unui sondaj al PwC (Romanian Banking Banana Skins), riscul de credit este perceput de bancherii români drept principala ameninţare pentru sistemul bancar local, lista îngrijorărilor fiind completată de riscul macroeconomic şi de cel al instrumentelor financiare derivate. „Pe măsură ce rata creditelor neperformante continuă să crească, ajungând la peste 22% în primul trimestru din 2014, mulţi bancheri români devin preocupaţi de calitatea portofoliului lor de credite, precum şi de disponibilitatea capitalului, în condițiile în care ar putea fi nevoiți să ceară acţionarilor infuzii de capital“, a declarat, la mijlocul săptămânii, șeful echipei de audit pentru sectorul financiar din cadrul PwC România, Paul Facer. La rândul său, analistul Florin Cîțu spune că este foarte greu ca creditarea să repornească, în ciuda mesajelor de bine ale băncii centrale și reducerii dobânzii-cheie: „Că îi place sau nu să admită, BNR este arbitrul unui sistem cu un număr din ce în ce mai mare de procese pentru clauze abuzive și cu o rată a creditelor neperformante uriașă, care ne pune în topul statelor UE (și nu e un top în care să vrei să te regăsești printre premianți)“. Cîțu a spus, în mai multe rânduri, că tocmai BNR a fost sursa distrugerii creditării din România, prin intervențiile sale în piața valutară.