Băncile se bat pe alocaţiile pentru copii

După bătălia asupra pensionarilor şi fermierilor, băncile au pus ochii pe alocaţiile pentru copii. Creşterea cuantumului alocaţiei pentru copii la 40 de lei lunar a determinat părinţii să se orienteze spre economisirea acesteia, dar şi băncile, să ofere produse de economisire în acest sens. Creşterea veniturilor pe familie preconizată pentru 2013 transformă alocaţia pentru copii dintr-un venit suplimentar pentru familie într-o alternativă de economisire pe termen lung. Cel mai la îndemînă produs de economisire pentru acest venit suplimentar este contul de economii cu card ataşat, care facilitează retragerea anumitor sume de bani. Vărsarea alocaţiei, la fel ca şi a pensiei, într-un cont bancar, presupune încheierea unei convenţii între bancă şi stat, mai exact autoritatea locală care distribuie alocaţia copiilor. Şapte bănci au semnat deja astfel de acorduri şi lucrează la un pachet de produse de economisire special pentru alocaţie, ce ar trebui să se bucure de dobînzi preferenţiale şi de condiţii avantajoase. Neajunsurile existente în prezent pe acest segment evidenţiază necesitatea deschiderii a două conturi, un cont curent şi altul de economii, în care să fie transferată lunar alocaţia. ProCredit Bank s-a mişcat cel mai rapid şi, pentru cei interesaţi de economisirea alocaţiei, transferă automat alocaţia într-un depozit cu dobînda de 8% pe an şi oferă un card cu care se pot retrage gratis sume de bani de la ATM. Singurul cost al contului este un comision de administrare de 5 lei pe an. Cu răbdare din partea părinţilor, rezultatele economisirii alocaţiei pentru copii se văd după cel puţin un an, în sume frumuşele.