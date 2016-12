Băncile se bat pentru o felie din cardul Kogălniceanu

LINIE DE CREDIT PE 12 LUNI Bancpost şi Garanti Bank au anunţat ieri că participă la programul guvernamental Mihail Kogălniceanu, prin intermediul căruia IMM-urile au acces la credite garantate 80% de stat, cu dobândă subvenţionată 70%. La Bancpost, valoarea liniei de credit acordate poate fi de cel mult 30% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 125.000 lei pe an. „Linia de credit se acordă pe un an, cu posibilitatea prelungirii până în 2013”, spun oficialii băncii. Bancpost percepe o dobândă de 9,3%, din care 70% este subvenţionată de stat şi un comision de acordare de 1,8%, aplicabil la valoarea creditului aprobat. „Linia de credit poate fi utilizată pentru plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului de stat, dar şi pentru acoperirea cheltuielilor de aprovizionare, producţie sau desfacere”, se arată într-un comunicat al băncii.

BUGET DE 165 MILIOANE LEI La Garanti Bank, dobânda va fi calculată pe baza indicelui Robor la şase luni, plus o marjă de 5%, din cuantumul căreia firmele vor achita 30%, restul de 70% fiind subvenţionat de către stat, în limita a 6,5% pe an. Banca percepe un comision de 0,5% din valoarea creditului acordat, care se plăteşte o singură dată, şi un comision lunar de administrare, de 0,1%, calculat la valoarea soldului creditului utilizat. Programul Mihail Kogălniceanu se va derula până la finele lui 2013 şi are un buget alocat de 165 milioane lei, de care pot beneficia 28.000 de firme, potrivit estimărilor Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri.