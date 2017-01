Băncile străine îşi retrag banii din România?

Al doilea om în stat, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a lansat acuzaţii la adresa băncilor străine care au filiale în ţara noastră potrivit cărora acestea îşi retrag banii din sistemul bancar românesc. Repatrierile de profit incriminate de Geoană, pe un post de televiziune naţional, s-ar realiza prin off-shore-uri (întreprinderi care nu desfăşoară activităţi comerciale în ţara în care au fost înregistrate şi care, din punct de vedere al actelor comerciale savîrşite, sînt considerate ca fiind firme străine. O companie off-shore nu realizează venituri în ţara în care a fost înmatriculată - n.r.). Geoană a spus că Guvernul României trebuie să pună piciorul în prag şi să înceapă cu băncile austriece şi cele franceze, primele bănuite de astfel de practici. Primul pas ar fi discuţiile cu ambasadorii ţărilor care au bănci în România şi explicarea faptului că economia ţării noastre nu este de sacrificat pentru a salva şi capitaliza băncile-mamă cu probleme de lichiditate. „Trebuie să vorbim cu aceşti oameni, să le explicăm că nu este fair play ca, din motive de dificultate economică, să sacrifice o economie care i-a primit bine şi care le-a creat profituri gigantice”, a explicat preşedintele Senatului. Geoană a mai spus că, dacă nu se va ajunge la o înţelegere cu aceste bănci, firmele româneşti se vor sufoca: „Nu pot să le spun să vină cu bani de acasă, dar poate găsim împreună un pachet, împreună cu BNR, cu băncile comerciale din România, cu factorul politic european, care are şi el o influenţă asupra băncilor respective, şi să ne apucăm să credităm economia reală, pentru că principala problemă, dincolo de buget, dincolo de presiunea socială, este că în acest moment nu mai există credit în economia reală din România. Şi se sufocă firmele. Trebuie să le salvăm cu orice preţ”. Fostul preşedinte al ANAF, Daniel Chiţoiu, avertizase, anul trecut, că există semnale că marile bănci îşi retrag banii, lucru care va duce la cădere economică. „Anul trecut, în octombrie, eu am avertizat că marile bănci au sistat finanţările către România, au tăiat liniile de credit, ca să se protejeze, acest lucru resimţindu-se în reducerea activităţii economice în România, prin reacţie în lanţ, şi că se va ajunge la căderea economică”, a spus Chiţoiu. Întrebat dacă are cunoştinţă de vreo instituţie bancară care să-şi fi repatriat profitul prin off-shore, aşa cum a declarat Mircea Geoană, Chiţoiu a spus că, pînă la încheierea mandatului său, la începutul lui ianuarie 2009, nu a primit nici o raportare în acest sens, deşi a dispus un control în vara anului 2008. „Semnalul respectiv l-am avut, că băncile-mamă îşi retrag banii, dar nu ştiu dacă au repatriat profitul prin off-shore-uri. Eu am cerut, în vara lui 2008, să se facă un control, inclusiv la bănci, şi am stabilit ca procedură de control să verifice exact repatrierea de profit, dar nu ştiu dacă s-a finalizat controlul, pentru că BCR, de exemplu, este un mare contribuabil şi la marii contribuabili se face control o dată la 5 ani şi un astfel de control durează 6 luni. La finalul mandatului meu nu se terminase controlul”, a explicat Chiţoiu. Potrivit unei declaraţii mai vechi a şefului Direcţiei de Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză, „nu există acum nicio astfel de bancă care să lucreze prin firme de off-shore. Au existat două bănci care au făcut aşa ceva în trecut şi li s-a ridicat licenţa. BNR nu poate admite asemenea riscuri”. Cele două entităţi la care făcea referire Cinteză sînt Banca Turco-Română şi Nova Bank. BNR zice că e imposibil ca astfel de rambursări anticipate către băncile-mamă să se petreacă în sistemul bancar autohton.