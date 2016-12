Băncile, “taxate” cu peste 400.000 de lei

Specialiştii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au sancţionat băncile, în primele nouă luni ale acestui an, cu amenzi de peste 400.000 de lei, cea mai mare amendă, în valoare de 80.000 de lei, fiind dată unei instituţii bancare pentru nerespectarea legislaţiei privind variaţia dobînzii. Directorul ANPC, Mihail Meiu, a declarat, ieri, că inspectorii Autorităţii au întocmit băncilor în acest an 19 procese verbale, însumînd amenzi de 418.000 de lei. Acesta a precizat că, printre problemele depistate, sînt cele privind operaţiuni cu cardul, comisioane neprevăzute în contract şi creşterea dobînzii fără acordul clientului. “În primele nouă luni ale lui 2009 am primit 2.100 de reclamaţii, aproape jumătate faţă de tot anul trecut. Din cauza crizei financiare, numărul creditelor a scăzut”, a spus Meiu. Directorul ANPC a adăugat că ANPC analizează posibilitatea extinderii Directivei europene privind creditele de consum şi la alte tipuri de credite, cum ar fi, de exemplu, cel ipotecar. ANPC a primit anul trecut peste 4.000 de reclamaţii de la clienţii băncilor, nemulţumiţi de creşterile nejustificate ale dobînzilor şi comisioanelor prevăzute în contrate, precum şi de introducerea unor comisioane noi. Reclamaţiile primite de ANPC se mai refereau şi la încălcarea clauzelor contractuale de către bănci şi la tranzacţii bancare solicitate şi neoperate de reprezentanţii instituţiilor financiare. În cursul anului 2008, ANPC a verificat reclamaţiile primite şi a sancţionat băncile cu amenzi în valoare totală de 880.600 de lei. ANPC preciza că, la acea dată, avea competenţe limitate în sancţionarea acestui comportament în relaţia client-bancă, din cauza legislaţiei în vigoare.