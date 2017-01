Băncile-mamă trebuie să asigure finanţarea necesară filialelor din România!

Guvernul doreşte ca băncile străine care au filiale în România să beneficieze în continuare de linii de finanţare din partea companiilor-mamă şi nu intenţionează să preia acţiuni la aceste instituţii în schimbul unor măsuri de sprijinire, procedură care ar presupune o naţionalizare, a declarat premierul Emil Boc. \"Guvernul nu doreşte naţionalizarea băncilor, nu aceasta este direcţia corectă. Guvernul va avea însă o analiză foarte serioasă cu BNR şi conducerile băncilor din România, ca liniile de finanţare angajate să fie menţinute. Dorinţa noastră este ca băncile care au participat la procesul de privatizare din România şi care au şi obligaţia cu ceea ce înseamnă statul român să şi le menţină. Aici cred că vom putea găsi soluţii comune, Guvern-BNR-bănci, astfel încît liniile de finanţare să fie menţinute”, a spus Boc. El a precizat că au fost deja programate o serie de întîlniri în această săptămînă şi săptămîna viitoare pentru discuţii legate de acest subiect, inclusiv cu BNR. \"Fără existenţa unui set de măsuri care să se sprijine reciproc, Guvernul şi Banca Naţională, nu vom reuşi să luăm cele mai bune decizii. Am avut deja discuţii preliminare cu Banca Naţională şi ele vor continua şi în perioada următoare. Am reţinut, de asemenea, recomandarea cu privire la capitalizarea băncilor, o recomandare pe care am luat-o în considerare. Vrem să asigurăm mediul de afaceri că, prin ceea ce urmărim, prin capitalizarea băncilor, este doar o primă măsură pentru a putea da în continuare economiei resursele financiare, punînd accentul pe ceea ce şi raportul spune: mecanismele de garantare şi contra-garantare, care pot constitui o soluţie pentru mediul de afaceri\", a spus Boc. Inclusiv preşedintele Traian Băsescu a declarat, la începutul lunii februarie, că băncile-mamă care au acţionariatul majoritar la bănci din România au obligaţia să continue să asigure necesarul de resurse pentru finanţarea activităţilor economice de pe piaţa românească. Băsescu a apreciat, totodată, că statul român nu are obligaţia de a se împrumuta pentru a substitui obligaţiile băncilor-mamă care au acţionariat majoritar la bănci româneşti. Mai mulţi oficiali ai BNR au afirmat că băncile-mamă îşi vor reînoi liniile de credit acordate sucursalelor din România. În acest context, şase bănci europene, respectiv UniCredit, Societe Generale, Erste Group, Raiffeisen, Intesa SanPaolo şi KBC Groep, au cerut UE elaborarea unui program pentru Europa de Est care să prevadă, printre altele, ca instituţiile financiare europene precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) să asigure împrumuturi şi garanţii pentru băncile din regiune. Programul ar putea include şi un ajutor pentru consolidarea capitalului instituţiilor de credit est-europene.