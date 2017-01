Bancnotă falsă de 500 de lei, în casierie

Casierul şef al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa a avut parte de o surpriză neplăcută, vineri seară, când a descoperit că între banii proveniţi de la agenţia fiscală nr 1 din str. Badea Cârţan se afla o bancnotă falsă de 500 de lei. Directorul executiv adjunct al SPITVBL, Carmen Trentea, susţine că bancnota este posibil să fi apărut ca urmare a unei solicitări făcute contribuabililor de către o persoană necunoscută de a schimba o bancnotă falsă de 500 de lei cu bancote de valoare mai mică, pe holul instituţiei. Solicitări de schimbare a unor hârtii de 500 de lei le-au fost făcute şi funcţionarilor de la ghişee, care au refuzat însă să schimbe banii. „Am întocmit un denunţ pe care îl vom înainta Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi sperăm ca acesta să se finalizeze cu identificarea persoanelor răuvoitoare. La o analiză amănunţită asupra bancnotei, am sesizat că există mai multe diferenţe. Spre exemplu, pe o bancnotă veritabilă, culoarea clepsidrei este albă, iar pe cea falsă este ocru“, a declarat Trentea. Ea a mai spus că lipsesc, de asemenea, elementele de siguranţă reprezentate de cifra 500, inscripţionate atât pe faţa cât şi pe verso-ul bancnotei, firul de siguranţă este mai slab reprezentat, iar culoarea sa este puţin diferită. Dacă nu eşti foarte atent, este foarte puţin probabil să faci diferenţa între o bancnotă falsă şi una adevărată, aceste lucruri fiind vizibile doar atunci când o poţi compara cu altele şi când nu se află printre multe altele similare. La rândul său, casierul şef al instituţiei a declarat că hârtia poate fi confundată pentru că este aproape la fel. „Pe parcursul acelei zile am avut doar două bancnote de 500 de lei şi mi-a atras atenţia faptul că hârtia lucea mai tare. Din această cauză am luat bancnota şi am analizat-o şi atunci am văzut diferenţele dintre cele două hârtii. Este atât de bine realizată încât nu era mult să trec cu vederea şi să consider că bancnota era una veritabilă“, a declarat casierul. Nu este prima dată însă când reprezentanţii SPITVBL se confruntă cu această problemă, la începutul anului aceştia având aceeaşi problemă cu o bancnotă de 100 de lei. „Nici atunci nu am reuşit să identificăm persoana care s-a prezentat cu ea la ghişeu, am făcut aceleaşi demersuri şi, din câte ştim, cercetările se află încă în curs“, a precizat Trentea.