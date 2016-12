Bancomatul capcană

Poliţiştii constănţeni au descoperit, luni seara, montate pe un bancomat „Bancpost” din centrul Constanţei un dispozitiv electronic şi o cameră video, confecţionate artizanal. Instrumentele folosite pentru citirea datelor de identificare şi a codurilor PIN aferente cardurilor bancare au fost găsite de o femeie care se pregătea să retragă bani din ATM. Aceasta a observat că fanta în care se introduc cardurile este modificată şi a zărit firul unui dispozitiv ataşat de bancomat, aşa că i-a anunţat pe reprezentanţii băncii, care au sunat, la rîndul lor, la Poliţie. Lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) au ajuns la bancomat şi au ridicat obiectele respective pentru expertizare. Oamenii legii încearcă acum să identifice persoanele care au montat camera video şi cititorul de carduri pe ATM-ul „Bancpost”. „De mare ajutor ne-ar putea fi imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale băncii. După analizarea filmărilor, sperăm să-i identificăm pe autori. E clar că dispozitivele nu fuseseră instalate decît de o zi sau două. Aceasta nu este, însă, singura pistă pe care o avem. La fel de importante sînt amprentele lăsate de autori pe obiectele respective. Noi credem că aceşti carderi sînt veniţi din Bulgaria. Nu ar fi prima dată”, a declarat scms. Aurelian Pavel, şeful BCCO Constanţa. Poliţiştii spun că, pe piaţa neagră, dispozitivele de acest gen costă în jur de 1.500 - 2.000 de euro.

Pentru a nu deveni victimele carderilor, poliţiştii îi sfătuiesc pe posesorii de carduri să mascheze butoanele ATM-urilor atunci cînd tastează codul PIN, să se asigure că lîngă ei nu se află nimeni în momentul în care retrag bani dintr-un bancomat şi, nu în ultimul rînd, să anunţe Poliţia dacă descoperă dispozitive suspecte ataşate bancomatului. Oamenii legii le recomandă, de asemenea, comercianţilor care folosesc dispozitive POS să solicite un act de identitate de fiecare dată cînd cineva plăteşte cu cardul, să verifice dacă numele scris pe card coincide cu cel de pe documentul de identitate, să aibă grijă ca numărul de card tipărit pe chitanţa eliberată de dispozitivul POS să fie acelaşi cu numărul ştanţat pe cardul folosit pentru cumpărarea unor produse, să verifice dacă semnătura de pe cardul prezentat de client este aceeaşi cu cea de pe chitanţă şi să refuze tranzacţii cu suporturi de tip card care nu au elementele de siguranţă specifice.

Acţiune în forţă a DIICOT Bucureşti

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), sprijiniţi de lucrătorii BCCO Constanţa au efectuat, începînd de ieri după-amiază, mai multe descinderi, în urma cărora au „săltat” de la domicilii în jur de 15 persoane bănuite că ar avea legătură cu acest caz. Acţiunea oamenilor legii a provocat şi nemulţumiri. Avocatul unuia dintre tinerii implicaţi în dosar i-a acuzat pe anchetatori că nu i-au permis să îşi asiste clientul pe durata audierilor. „Am fost angajat să îl apăr pe Alexandru Georgescu, care a fost reţinut de doi poliţişti şi dus la sediul BCCO Constanţa, de pe Şoseaua Mangaliei. La orele 16.00 am ajuns aici, i-am prezentat ofiţerului de serviciu împuternicirea şi legitimaţia de avocat şi am solicitat să iau legătura cu clientul meu, pentru a-l asista în timpul audierilor. După cîteva minute, ofiţerul de serviciu s-a întors şi mi-a spus că nu se poate. I-am explicat că, practic, mi se încalcă dreptul legal, procedural, de a lua legătura cu clientul meu, dar mi s-a răspuns că nu am voie să fac acest lucru. Apoi mi s-a spus că persoana pe care o reprezint nu se află în sediul BCCO Constanţa, ci în clădirea DIICOT. Evident că informaţia era falsă, aşa că m-am întors şi din nou mi s-a spus să aştept cîteva minute pentru a putea discuta cu clientul meu. Aştept de patru ore şi 20 de minute şi nimic nu s-a întîmplat. Asta în timp ce clientul meu e audiat înăuntru. E anormal ce se întîmplă, pentru că se încalcă procedura. Din ordinul unui anume procuror Badea, de la DIICOT Bucureşti”, a declarat avocatul Alex Burcuţ. Pe de altă parte, reprezentanţii DIICOT Bucureşti susţin că, pe durata celor patru ore petrecute de apărător în faţa sediului BCCO Constanţa, clientul acestuia nu s-a aflat acolo, aşa că nu s-a încălcat în niciun fel procedura legală. Aceştia au dat aigurări că, în momentul în care lui Alexandru Georgescu îi va veni rîndul să fie audiat, avocatul lui va avea dreptul de a-l asista.