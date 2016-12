Bande de români aduc ilegal copii în Marea Britanie şi îi învaţă să fure

• Venituri ameţitoare • Copii în vârstă de 5 ani sunt învăţaţi de bande de români să fure din magazine şi din buzunare în Marea Britanie, a anunţat poliţia, citată de ”Daily Express”. Copiii le pot aduce şefilor lor până la 600.000 de lire sterline în cinci ani, înainte de a ajunge la vârsta de 10 ani, când pot fi puşi sub acuzare, dacă sunt prinşi. Minorii îngroziţi sunt ţinuţi în condiţii igienice precare şi sunt obligaţi să iasă pe străzi, în special în cartierul West End al Londrei. În cazul în care sunt prinşi, ei sunt obligaţi să se întoarcă la şefii lor, imediat ce sunt eliberaţi. Pentru a-i determina să nu vorbească despre activităţile bandei, copiilor li se spune că poliţia îi va tortura şi chiar că asistenţii sociali le vor scoate rinichii şi alte organe, pentru a le vinde. Infractorii care conduc bandele profită şi de sistemul de ajutoare sociale din Marea Britanie, obţinând circa 30.000 de lire pe an, de persoană. Detaliile acestei operaţiuni de amploare au fost descoperite în cursul unei anchete a Europol. Operaţiunea începe în România, unde capi mafioţi vând copii cu până la 16.000 de lire sterline fiecare, omologilor lor din Marea Britanie. Potrivit Europol, fiecare copil vândut în Marea Britanie poate aduce până la 120.000 de lire pe an. Iar unele bande exploatează până la 100 de copii. Ceea ce înseamnă că un gangster care locuieşte în România poate câştiga până la 12 milioane de lire pe an, plasând pe străzile din Marea Britanie copii care fură din buzunare, cerşesc sau jefuiesc magazine.

• Complicitate familială • ”Aceste bande de infractori provin din sud-estul Europei şi se mişcă în UE cu copii victime ale traficului de persoane, pe care îi exploatează şi îi vând altor bande de infractori. Traficul şi exploatarea acestor copii este o afacere profitabilă, în condiţiile în care minorii sunt vânduţi adesea între diferite bande. Copii de 5 ani sau mai mari sunt pregătiţi în mod sistematic şi obligaţi să se implice în activităţi infracţionale, precum furtul din buzunare, cerşetoria organizată, furtul din magazine şi jafurile. În plus, unii minori sunt şi exploataţi sexual”, potrivit Europol. Copiii provin adesea din familii sărace, care îi dau infractorilor, pentru a-şi achita datoriile. Unele familii sunt complice în vânzarea sau închirierea copiilor, a arătat ancheta. ”În momentul arestării, aceşti minori sunt conştienţi că nu sunt responsabili penal. Autorităţile se confruntă cu victime care nu au asupra lor documente de identificare, au cunoştinţe limitate de limbă a ţării unde se află şi refuză să ofere informaţii privind gruparea infracţională care îi exploatează, de teama unei răzbunări”, a declarat un purtător de cuvânt al Europol.