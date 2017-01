Banderas vrea să facă turism viticol

Actorul şi regizorul spaniol a anunţat că îşi doreşte să facă turism viticol pe proprietatea sa din nordul Spaniei, unde vrea să deschidă şi un hotel. “Intenţionez să revitalizez acest proiect, printre altele, cu conferinţe despre «vin şi literatură». Vreau să promovez turismul viticol”, a spus actorul. Antonio Banderas, în vârstă de 49 de ani, a cumpărat, în martie, 50% dintr-o proprietate viticolă situată pe malurile râului Douro din nordul Spaniei. Cu o suprafaţă de 250 de hectare, proprietatea, numită Anta Banderas, produce struguri din soiuri roşii şi rosé Cabernet Sauvignon, Merlot şi o varietate locală, Tempranillo. Circa 600.000 de sticle de vin sunt produse aici, anual. Proprietatea are o capacitate de producţie de două milioane de sticle de vin de calitate pe an, potrivit lui Banderas. “Însă, după ce am atins această cifră, trebuie să ne gândim cum să dezvoltăm compania. Vrem să ne stabilizăm pe piaţa spaniolă şi europeană şi apoi să ne concentrăm pe cea americană, care este complexă şi diferită în fiecare stat”, a adăugat acesta.

Antonio Banderas este căsătorit cu actriţa americană Melanie Griffith din 1996, cei doi având împreună o fiică de 12 ani. Banderas, care este şi regizor, a participat recent, la Londra, la filmările pentru cel mai recent lungmetraj semnat de Woody Allen.