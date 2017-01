Banderole pentru personalul medical care (nu) ia şpagă în spitale!

Personalul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa ar putea să poarte banderole prin care să-i atenţioneze pe bolnavi că nu condiţionează în nici un fel actul medical. Propunerea a venit din partea unor reprezentanţi mass-media şi se pare că va fi pusă în practică dacă şi conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ va fi de acord. „Am discutat în şedinţa trecută cu ceilalţi reprezentanţi ai Siampa Sanitas şi am ajuns la concluzia că am putea să purtăm banderole, dar cu condiţia ca lumea să nu ne perceapă greşit, să nu apară interpretări pe marginea acestei iniţiative”, a declarat vicepreşedintele sindicatului „Siampa - Sanitas”, filiala Constanţa, totodată şi liderul de sindicat al SCJU, asisitent Violeta Caraivan. Liderul de sindicat spune că salariaţilor le este teamă să nu „cadă în plasă”, să nu se facă deosebirea între a cere şi a oferi. As. Caraivan sfătuieşte bolnavii, dar şi pe aparţinătorii acestora să reclame imediat nemulţimirea pe care o au şi să nu aştepte externarea, şi asta pentru a se putea interveni imediat. „Noi toţi purtăm ecusoane. Imediat ce un cadru medical condiţionează actul medical, contrar legii, bolnavul sau cei din familie trebuie să meargă imediat la şeful de secţie, la conducerea spitalului şi să reclame incidentul. Şi aici nu mă refer numai la mită. Ei pot să reclame şi atitudinea necorespunzătoare a unui cadru medical”, explică vicepreşedintele „Sanitas”, care a completat că problema ciubucului nu este una pe plan local, ci la nivel naţional, pentru care întreaga societate se face vinovată.