BĂNEASA - Pregătiri pentru iarnă

Prima ninsoare nu a luat prin surprindere autorităţile, multe primării din judeţ fiind pregătite, potrivit declaraţiilor reprezentanţilor lor, să facă faţă unor căderi masive de zăpadă. Una din primăriile care s-au pregătit din timp pentru întîmpinarea capriciilor iernii este Primăria Băneasa, care a achiziţionat, la începutul lunii decembrie, un tractor pentru salubrizare. Viceprimarul, Titu Pârvu, spune că tractorul are dotări multifuncţionale şi poate fi folosit în cazul unor căderi masive de zăpadă. „Tractorul pe care l-am cumpărat are în dotare o remorcă şi o lamă. Iniţial, a fost achiziţionat pentru salubrizare, însă îl vom folosi şi pe timpul iernii, pentru a strînge zăpada. Dotările tractorului, între care şi containere şi pubele pentru a colecta deşeurile, ne-au costat peste 200 de mii de lei”, a declarat viceprimarul oraşului. În plus, pentru a putea beneficia de ajutor în cazul unei ierni cu multă zăpadă, admnistraţia locală din Băneasa a încheiat contracte de deszăpezire cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa.