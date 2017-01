Bani, bani, bani…

Soţiile şi prietenele jucătorilor din naţionala Angliei şi-au cumpărat ceasuri de firmă în valoare totală de 500.000 de lire sterline (728.000 de euro) de la magazine de bijuterii din apropierea hotelului unde sînt cazate, informează publicaţia “The People”.

Coleen McLoughlin (logodnica lui Wayne Rooney), Carly Zucher (prietena lui Joe Cole) şi Cheryl Tweedy (prietena lui Ashley Cole) au preferat ceasuri marca “Frank Muller” şi “Rolex”. "Proprietarii magazinelor de bijuterii au avut profituri cu peste 200 la sută mai mari, datorită WAGS (prescurtarea pentru "wives and girlfriends of the English players" - soţiile şi prietenele fotbaliştilor englezi)", a declarat o sursă citată de “The People”. Unele magazine au fost închise special pentru logodnica lui Frank Lampard şi alte partenere ale fotbaliştilor, astfel încît alţi clienţi să nu poată avea acces. "Era incredibil. Ele au probat ceasurile încrustate cu pietre preţioase, s-au uitat puţin, iar apoi le-au cumpărat. Nici măcar nu au clipit când li s-au spus preţurile. Era ca şi cum ar fi cumpărat o pîine. Rîdeau, glumeau şi se simţeau bine. Însă oricine s-ar simţi la fel, dacă ar putea să cheltuiască atît de mulţi bani", a precizat sursa citată de “The People”.