Bani cu măsură pentru întocmirea de proiecte

Primarul din Saraiu, Vasile Băjan, este unul dintre edilii din judeţ care s-au confruntat de multe ori cu bani cheltuiţi degeaba pe întocmirea proiectelor. Motiv pentru care a declarat că, la ultimele proiecte, şi-a luat măsuri de siguranţă ca să nu mai aibă surprize neplăcute la întocmirea actelor necesare. „Sărăcia ne împinge să ne luăm măsuri de siguranţă. La proiectul pe Casa Verde ce viza montarea unor pompe de căldură am stabilit, cu cel care s-a ocupat de întocmirea proiectului, să nu-i dau niciun ban înainte. I-am explicat aşa: „Dacă te duci să depui proiectul şi este accesat, înseamnă că ai lucrat bine şi, din prima tranşă de bani care se virează, o să te plătesc. Să fim mulţumiţi şi eu şi tu”. Eu nu mai dau bani înainte să constat că proiectul nu a fost bine întocmit şi astfel să ies în pagubă”, a declarat Băjan. El consideră că este un lucru bun faptul că le dă oamenilor posibilitatea să lucreze, dar spune că şi el trebuie să-şi ia măsuri de siguranţă. De altfel, la proiectul pe Casa Verde, referitor la valorificarea energiei verde, Primăria a fost nevoită să organizeze de două ori licitaţia de execuţie pentru că prima a fost contestată, motiv pentru care implementarea proiectului a fost întârziată mai bine de un an. „Prima licitaţie pe care am organizat-o la Casa Verde a fost anulată şi a trebuit să organizăm una nouă”, a declarat primarul, care, iniţial, era destul de sceptic că va începe implementarea proiectului. Până la urmă, a doua oară a fost cu noroc.