Bani de la CE pentru aeroporturi

Ministerul Transporturilor a depus o cerere la Comisia Europeană pentru obţinerea unei finanţări de 150 milioane euro, prin Programul Operaţional Sectorial de Transport (POST), pentru proiecte de infrastructură privind siguranţa circulaţiei pentru aeroporturile cu trafic de sub un milion de pasageri pe an. \"Am depus la Comisia Europeană o cerere pentru o schemă de finanţare din POST pentru proiectele care ţin de siguranţa circulaţiei, cum ar fi reabilitarea pistelor şi a platformelor\", a declarat, ieri, la un seminar, directorul general al Direcţiei de Aviaţie Civilă din Ministerul Transporturilor, Cătălin Radu. Pentru a obţine finanţare, aeroporturile trebuie să depună proiecte a căror valoare să nu depăşească 40 milioane de euro. \"Majoritatea aeroporturilor au deja proiectele, iar noi am elaborat Ghidul Solicitantului, care este acum în varianta de draft. Dacă valoarea totală a proiectelor eligibile va depăşi 150 de milioane de euro, vom încerca să suplimentăm fondurile de la alte proiecte din POST unde există surse necheltuite\", a spus Radu. În România există 16 aeroporturi, din care patru sunt în subordinea Ministerului Transporturilor. Din cele 16 aeroporturi doar Otopeni şi Băneasa înregistrează un trafic de peste un milion de pasageri pe an.