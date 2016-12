Bani de la centru pentru lupta cu deşertificarea

PLAN În sfârşit, lupta disperată a autorităţilor judeţului Constanţa cu fenomenul de deşertificare a găsit ecou la Bucureşti, unde guvernanţii şi-au făcut timp pentru a găsi soluţii privind reîmpădurirea zonelor afectate. Dacă, în anii anteriori, guvernele portocalii au ignorat apelul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) de a reface pădurile şi perdelele forestiere, de data aceasta, Executivul USL pare decis să răspundă solicitării. Ieri, în cadrul unei întâlniri cu autorităţile locale din judeţ, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga, a dat o veste bună constănţenilor, anunţând că instituţia pe care o conduce va lansa, în toamna acestui an, un amplu proiect pentru plantare de perdele forestiere în lunca Dunării. „Perdelele forestiere sunt necesare în zonele de câmpie. Însă, ne vom focaliza eforturile pe linia Dunării, pentru a împiedica deşertificarea”, a arătat Varga, care a adăugat că perdele forestiere vor fi înfiinţate şi în apropierea drumurilor.

PE FORŢE PROPRII Prezent la întâlnire cu ministrul, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a spus că proiectul de înfiinţare a perdelelor forestiere vine în completarea programelor CJC de împădurire a terenurilor degradate şi de înfiinţare a perdelelor forestiere, care se derulează încă de acum cinci ani. Cu această ocazie, Constantinescu a declarat că autorităţile constănţene au nevoie de ajutor guvernamental în procesul de reîmpădurire a Dobrogei. „Ne luptăm în fiecare zi cu deşertificarea, care ne distruge culturile. Pentru că nu mai puteam aştepta la nesfârşit să se întâmple o minune de la Bucureşti, noi, la CJC, am luat decizia de a reface pădurile şi perdelele forestiere din judeţ, reuşind să împădurim până în acest moment aproximativ 4.000 de hectare de teren. Chiar şi aşa, proiectul nostru nu este suficient, pentru că numai 6,5% din suprafaţa judeţului este împădurită, procentul fiind mult sub media naţională - de 27%. Tot ceea ce am făcut noi în judeţ pentru împădurire a fost cu forţe proprii şi de aceea trebuie să ne unim, să împădurim toată lunca Dunării”, a spus Nicuşor Constantinescu. În altă ordine de idei, în cadrul întâlnirii de ieri, ministrul Lucia Varga a mai anunţat că, pentru a combate defrişările, va propune Guvernului modificarea Codului Silvic, în sensul înăspririi pedepselor pentru tăieri ilegale de păduri.