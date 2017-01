Bani de la Guvern pentru primăriile aflate în dificultate

Veşti bune pentru primarii care nu mai ştiu pe unde să scoată cămaşa din cauza datoriilor pe care le-au înregistrat în acest an. Vicepremierul Liviu Dragnea a anunţat ieri că Guvernul intenţionează să aloce săptămânal, din fondul de rezervă, bani pentru primăriile aflate în dificultate din cauza problemelor cu energia termică. „Se pot aloca bani pentru primăriile care au probleme foarte serioase în ceea ce priveşte arieratele societăţilor care furnizează energie termică“, a afirmat Dragnea, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu a putut avansa o sumă destinată acestor localităţi şi a precizat că alocările se vor face în funcţie de banii care vor fi disponibili. „Am peste o sută şi ceva de cereri primite în ultimele două luni şi, în funcţie de banii pe care îi primim şi în funcţie de timpul în care am primit aceste cereri, le alocăm bani. Este un departament la Ministerul Dezvoltării care analizează oportunitatea şi gradul de dificultate în care se află fiecare localitate. Dacă am fi avut bani pentru toată lumea, am fi dat tuturor“, a spus Liviu Dragnea.

SOLICITĂRI Vestea că solicitările le sunt luate în calcul şi că măcar se uită cineva pe ele a fost primită cu speranţă de primarii din judeţul Constanţa. „Am depus o solicitare pentru 1,3 milioane de lei, din care 440 mii de lei numai pentru datoriile la încălzire. Este vorba despre diferenţele înregistrate între ceea ce s-a estimat că s-ar consuma anul acesta şi ce s-a consumat efectiv. Aşa se face că firma furnizoare, care aparţine Consiliului Local, are datorii acum la Congaz, pe care nu avem cum să le achităm dacă nu ne sprijină Guvernul“, a declarat primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. Cazul Medgidiei este unul din sutele din toată ţara care au nevoie de ajutor. Rămâne de văzut care dintre autorităţile locale vor fi sprijinite.