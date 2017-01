Bani de la stat pentru ca săracii să aibă televiziune digitală

Pentru a da o mînă de ajutor românilor săraci care au rămas conectaţi doar la antenă, Executivul va aloca 623 milioane de lei în vederea achiziţionării echipamentelor pentru recepţionarea televiziunii digitale. „Respectînd tendinţele europene, dar şi strategia de ansamblu a Guvernului României, populaţia va fi susţinută inclusiv financiar pentru parcurgerea procesului de tranziţie la televiziunea digitală”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărîre privind tranziţia la digital. Cel mai important cost pentru punerea în practică a acestei acţiuni este cel de subvenţionare a receptoarelor (set-top-box) prin care populaţia poate să aibă acces la programele televiziunii digitale. “Nu este în interesul naţional să fie susţinute absolut toate gospodăriile, în consecinţă trebuie optat pentru o metodă de selectare a populaţiei defavorizate în cadrul acestui proces. Plecînd de la premisa că se vor subvenţiona echipamentele doar pentru categoriile cu venituri sub limita sărăciei, plus cîteva alte tipuri de categorii de populaţie considerate a fi defavorizate după alte criterii, şi la un cost mediu estimat al pachetului set-top-box (pentru o reţea MPEG4) de 390 de lei (aproximativ 90 euro), rezultă un necesar financiar de aproximativ 623 milioane lei (135 - 145 milioane euro)”, se mai arată în nota de fundamentare. “Este vorba despre subvenţiile acordate populaţiei sărace de către Guvern, ca să-şi poată achiziţiona set-top-box-uri pentru a putea avea acces la programele televiziunii digitale”, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Răsvan Popescu. Potrivit proiectului de strategie, în România există aproximativ 7,5 milioane de gospodării, cu un venit mediu bănesc de aproximativ 1.200 lei/ gospodărie, dintre care 1,5 milioane de gospodării sînt sub pragul de sărăcie, cu un venit lunar sub 450 de lei, iar 3,75 milioane de gospodării sînt deasupra pragului de sărăcie, dar sub nivelul salariului mediu pe economie (450 - 1.200lei/ lună).