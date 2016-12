Bani de la UE pentru studiile medicilor care pleacă din ţară?

Uniunea Europeană trebuie să compenseze, sub diferite forme, cheltuielile educaţionale pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din România care aleg să lucreze în statele europene, a declarat, ieri, prof.univ.dr. Vasile Astărăstoae, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie \"Gr. T. Popa\" din Iaşi şi preşedintele Colegiului Medicilor din România. Astfel, s-ar acoperi o problemă a sistemului de sănătate din ţările europene, spune el. Conform sursei citate, din 2007 până în prezent peste 13.000 de medici români au plecat să lucreze în străinătate, iar de la începutul acestui an 1.605 medici şi-au găsit de lucru în spitalele şi clinicile din străinătate. Pentru şcolarizarea celor peste 13.000 de medici migranţi, susţine Astărăstoae, statul român a cheltuit cel puţin 3,5 miliarde de euro. “Noi cerem şi compensaţii, pentru că noi am muncit. Chiar dacă un ochi râde pentru că absolvenţii noştri sunt apreciaţi, celălalt plânge că nu îşi găsesc locul în această societate”, a mai spus Astărăstoae.