Bani de trusou pentru 4.800 de bebeluşi constănţeni

Pentru copiii născuţi după 1 ianuarie 2007, autorităţile publice locale ar fi trebuit să asigure, la cererea părinţilor, trusouri pentru bebeluşi. La părăsirea maternităţilor, mămicile ar fi trebuit să primească hăinuţe şi alte obiecte necesare îngrijirii copilului, însă Executivul a decis ca beneficiarii să intre în posesia unui ajutor financiar de 150 de lei. Cu toate că Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a avut la dispoziţie un an pentru a rezolva problema licitaţiilor necesare achiziţionării produselor din trusoul destinat nou-născuţilor, ajutorul maternal se va acorda tot în bani. Pentru a intra în posesia drepturilor băneşti cuvenite, părinţii trebuie să depună la primării cereri scrise şi copiile certificatelor de naştere. „Legea spune că ajutoarele financiare trebuie plătite de autorităţile locale în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Cu toate că din 2008 mămicile ar fi trebuit să primească ajutorul în hăinuţe, se pare că vom fi nevoiţi să acordăm tot suma de 150 de lei. De altfel, pe parcursul acestui an, sprijinul pentru trusou a ajuns la 4.871 de beneficiari constănţeni, pentru care am efectuat plăţi în valoare totală de 730.650 de lei”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială (DMPS) Constanţa, Daniela Dragomir.