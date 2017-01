Bani de trusou, şi în 2009

Deşi româncele care au adus pe lume copii ar fi trebuit să plece din maternitate şi cu lenjeria necesară nou-născuţilor, autorităţile au decis ca \"trusoul bebe\" să se acorde numai în bani. Această măsură a fost adoptată după ce statul a constatat că autorităţile publice locale nu au reuşit să organizeze toate licitaţiile pentru achiziţionarea produselor destinate nou-născuţilor. Cum situaţia nu a fost rezolvată nici pe parcursul acestui an, Executivul a decis ca mamele care îşi aduc contribuţia la creşterea natalităţii să primească şi în 2009 cei 150 de lei cuveniţi. \"În conformitate cu Legea 482/2006, mămicile care tocmai au născut ar fi trebuit să primească acest sprijin financiar pînă la sfîrşitul anului 2008. Deocamdată nu am primit normele metodologice pentru aplicarea acestei ordonanţe, însă cel mai probabil, la începutul anului, vom avea o imagine clară asupra problemei. Cert este că numai pe parcursul acestui an am avut o medie de 500 - 600 de mămici care au beneficiat lunar de sprijinul financiar în valoare de 150 de lei\", a declarat directorul adjunct al Agenţiei Judeţeane pentru Prestaţii Sociale Constanţa, Ana Dancea.