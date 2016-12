Bani din cer

Stimată văduvă Miss Esther Wamian, am primit cu tristeţe e-mailul dvs., în care mă anunţaţi de decesul (deja) regretatului domn Wamian. Cu toată părerea de rău, nu l-am cunoscut personal, dar trebuie să fi fost un bărbat de toată isprava. Cu atât mai mult cu cât v-a lăsat 22 (douăzeci şi două) de milioane de dolari, cu care chiar nu ştiţi ce să faceţi. Înţeleg să sunteţi din Namibia dar, alteori, când mi-aţi mai scris, altă dată (dar poate nu ţineţi minte, fiind atât de bătrână şi neajutorată) eraţi din Tanzania, Rhodesia (chiar dacă nu mai există, teoretic) sau Rwanda. Înţeleg din misiva dvs. (e un sinonim pentru ”scrisoare”, nu ştiu cum o să-l traduc în rwandeză) că vă grăbiţi tare să transferaţi în contul meu întreaga sumă, spre a o investi cât mai repede, într-o afacere profitabilă. În primul rând, vă mulţumesc infinit că m-aţi ales tocmai pe mine, un pârlit de român din ţara ieuroului devastat, şi nu pe Bill Gates, bunăoară. Io zic că sunt la fel de capabil să gestionez o asemenea sumă - el, nici n-ar şti ce să facă cu aşa de puţini bani, mărunţiş chiar, aş putea spune. În al doilea rând, pică bine din mai multe puncte de vedere. Primo: că şi-aşa era în ”gaură” în bancă, cu vreo treizeci de milioane de lei vechi care, chiar dacă nu-s noi, sunt o sumă. Apoi, că economia românească avea nevoie de o infuzie de capital, după ce preşedintele a zis ca Interimaru ne-a pus în genunchi, nu vechea guvernare. Îmi scriseseră (coincidenţă) şi concetăţenii dvs. Nbutu, Johnson (un nume frivol de comun) şi Stenton, cu sume chiar mai mari, disponibile spre a fi transferate toate în contul meu, dar eu v-am preferat pe dvs. Îmi inspiraţi, cum să zic, încredere - probabil şi datorită numelui dvs.: am avut o verişoară de cuscru vitreg pe care o chema exact Esther Wamian!? Sunt un sentimental. Mă grăbesc deci să vă trimit numărul meu de cont al cardului de credit şi pin code-ul - îl public chiar aici, nu mi-e teamă de indiscreţii (îl ştiţi dvs. sau toată planeta, e tot aia). Notaţi, deci: cont 98765 54321, deschis direct la Bank of Rwanda (ca să fie mai simplu), pin 4321. Vă rog să aveţi toată încrederea: afacerea în care îi voi investi şi veţi face profit e viitoarea campanie electorală pentru alegerile parlamentare din România. Partidul pe care pariez cu aceşti bani (vă rog din nou să notaţi pe litere) e Pe De Le. Liderul lor spiritual e un rwandez de-al dvs. din Botswana, Băsescwu. Deci, ţinem legătura. Dacă pierdem banii ăştia, îi recuperăm de la dl. Nbutu.