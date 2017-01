Bani doar pentru anumite universităţi

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat că susţine autonomia universitară, dar că vor fi sprijinite financiar numai acele universităţi care au programe viabile. Demnitarul a afirmat că nu acceptă să distribuie bani din bugetul de stat pe programe neviabile „doar pentru că există o ambiţie locală de a avea doctorat sau programe nerealiste de cercetate”. „Trebuie să conştientizăm faptul că nu putem şi nu vom putea niciodată să finanţăm programe neavibile, ambiţii nerealiste ale unor instituţii doar pentru faptul că se numesc universităţi şi doresc, peste noapte, să îşi asume o misiune pe care nu o pot atinge”, a declarat Daniel Funeriu. El a explicat că acesta este principalul motiv pentru care una dintre reglementările fundamentale ale Legii Educaţiei prevede clasificarea universităţilor în funcţie de programele oferite. Dacă universităţile vor primi bani cu ţârâita (nici până acum programele de cercetare nu erau finanţate corespunzător, mulţi cercetători preferând să plece în străinătate pentru a-şi realiza studiile), aceeaşi Lege a Educaţiei prevede ca şcolile şi liceele private să primească bani din bugetul de stat, acelaşi buget despre care demnitarul susţine că nu poate acoperi cheltuielile de cercetare. Ministrul Educaţiei a adăugat că doreşte universităţi şi în oraşele din provincie. „Prea mult timp, în România, noi am dus resursa umană acolo unde se află cunoaşterea, am dus copii din sate în oraşe, am dus copii din oraşe de provincie la facultăţile din Iaşi, Timişoara, Cluj, Craiova. Conceptul acestei legi este să reparăm această greşeală şi să ducem cunoaşterea acolo unde se află resursa umană”, a explicat Daniel Funeriu.