Bani europeni pentru proiecte din domeniul IT

Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a semnat primele 11 contracte de finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectele vizează dezvoltarea unor game de produse sau servicii IT cu aplicabilitate în restul economiei româneşti. Valoarea proiectelor este cuprinsă între 226.900 de lei şi 4,04 milioane de lei, perioada de implementare fiind cuprinsă între 12 şi 36 de luni. „Pentru această categorie de proiecte, bugetul inițial de 59,73 milioane de euro a fost suplimentat la 79,35 milioane. Am luat decizia aceasta ca să putem acorda finanțare tuturor proiectelor ce au depășit pragul minim de calitate, având în vedere că acestea ajută la creşterea contribuţiei sectorului IT pentru competitivitatea economică”, a declarat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh.