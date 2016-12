Bani falşi la supermarket!

„POVESTE CUSUTĂ CU AŢĂ ALBĂ” O femeie din Constanţa a intrat în atenţia poliţiei după ce a încercat să plaseze, ieri după-amiază, o bancnotă de 100 de lei... falsă. Constănţeanca s-a dus să facă cumpărături la supermarket-ul Alfa Beta din Piaţa Tomis III. După ce şi-a pus în coş mai multe produse, ea s-a îndreptat către casele de marcat, unde a scos o bancnotă de 100 de lei pentru a plăti. Casiera a observat că banii sunt falşi. Conform angajatelor supermarket-ului, în momentul în care i-au spus că bancnota este contrafăcută, femeia s-a fâstâcit şi a invocat mai multe locuri de unde ar avea banii. „Eu mă aflam exact lângă casiera care îi scana produsele. Mi-a dat bancnota să o văd, pentru că i s-a părut suspectă, şi mi-am dat seama imediat că este falsă. Doamna cu pricina mi-a spus că nu are cum să fie falsă. Iniţial a zis că are banii de la Real, unde a făcut cumpărături şi a primit rest la 500 de lei. Când i-am cerut un bon, am văzut că, de fapt, nu plătise cu 500 de lei, ci dăduse 250 de lei. Apoi ne-a spus că are banii de la un schimb valutar, unde a primit contravaloarea a 100 de euro, dar că nu i-ar fi dat bon fiscal. Părea că ştie că bancnota este falsă şi a scos alţi bani să plătescă. Mie mi s-a părut o poveste cusută cu aţă albă”, a declarat o angajată a supermarket-ului.

„SEMNE DE ÎNTREBARE” Reprezentanţii magazinului au anunţat firma de pază şi protecţie Zip Escort, iar în scurt timp, un echipaj s-a deplasat la adresa respectivă. Agenţii de pază au sunat la 112, iar poliţiştii Secţiei 2 au ajuns la supermarket. Bancnota a fost ridicată în vederea expertizării, iar femeia a fost escortată la sediul poliţiei pentru audieri. Ea le-a spus poliţiştilor că are banii de la o casă de schimb valutar de pe strada Tulcei, însă de acolo nu i-au dat niciun bon cu care să justifice acest lucru. Angajata exchange-ului spune că nu a fost „vizitată” de poliţişti şi nu îşi aminteşte de clienta care susţine că a schimbat valută la ea. În schimb, ea susţine că la fiecare tranzacţie eliberează bon fiscal. Poliţiştii Secţiei 2 nu au oferit detalii despre acest caz şi spun că dosarul întocmit va fi trimis Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa.