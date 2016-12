Bani frumoşi la buget din acciza la tutun

Veniturile bugetare din acciza pe tutun s-au ridicat la 5,09 miliarde de lei (circa 1,25 miliarde de euro) anul trecut, în creştere cu 31,5% faţă de nivelul raportat în 2008, a declarat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar, care se aşteaptă la o majorare a încasărilor şi în acest an. În 2008, bugetul de stat a încasat 3,87 miliarde de lei din acciza la tutun. Potrivit lui Blejnar, veniturile la buget obţinute din acciza la tutun vor urca şi în acest an, în special ca urmare a majorării cotelor de impunere de la 1 ianuarie, dar şi a creşterii cursului de schimb. În ceea ce priveşte o contrabanda cu ţigarete, preşedintele ANAF a precizat că instituţia va monitoriza cu prioritare locaţiile cu risc fiscal ridicat unde se comercializează ţigarete, prin intensificarea acţiunilor de control ale Gărzii Financiare şi Autorităţii Naţionale a Vămilor. \"Singura metodă prin care cred că ar putea scădea veniturile din acciza la tutun în acest an este dacă foarte mulţi oameni se lasă de fumat. Dar nu sunt îngrijorat în această privinţă pentru că, astfel, am câştiga teren pe segmentul de sănătate\", a spus Blejnar. Accizele la tutun au crescut anul trecut cu 14 euro, în două tranşe de câte 7 euro, aplicate în luna aprilie şi sepetembrie, de la 50 de euro pe 1.000 de ţigarete la 64 de euro pe 1.000 de ţigarete. Majoarearea de 28% accizelor s-a tradus într-o creştere a preţului cu 33% pe parcursului lui 2009, de la 6,6- 6,7 lei/ pachet, la 8,8 lei/pachet. De la 1 ianuarie 2010, acciza la ţigarete a urcat de la 64 euro la 74 de euro, iar preţul celor mai bine vândute sortimente a atins 10 lei, ceea ce înseamnă o creştere de peste 50% faţă de începutul anului trecut. Comparativ cu începutul lui 2009, acciza la ţigări este mai mare cu 48%, la care se adaugă o creşetere cu 14% din cursul de schimb utilizat. Nivelul accizei în lei este stabilit, potrivit Codului Fiscal, prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar din prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Astfel, accizele pe 2010 se vor calcula la un curs de 4,2688 lei/euro, anunţat la 1 octombrie de Banca Centrală Europeană, faţă de 3,7364 lei/euro, folosită la calculul accizelor pentru 2009.